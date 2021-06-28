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Baro seçiminde Sedat Peker’e 7 oy çıktı

Muğla Barosu'nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Cumhur Uzun yeniden başkan seçildi. Seçimlerde Sedat Peker’in de isminin sandıktan çıkması dikkat çekti. Açılan sandıklardan Peker'e 7 oy çıktı.

Mustafa SARIİPEK
Güncellenme: 14:35, 28/06/2021
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Baro seçiminde Sedat Peker’e 7 oy çıktı

Pandemi tedbirleir nedeniyle ertelenen Muğla Barosu seçimleri yapıldı. 26 Haziran Cumartesi Genel kurul toplantısıyla başlayan kongre süreci, 27 Pazar günü yapılan seçimle tamamlandı.

Muğla Barosu'nda son üç dönemdir Baro Başkanlığını yürüten Cumhur Uzun ile Emine Yenilmez Aydemir’in aday olduğu seçimde Cumhur Uzun 581 oy alarak yeniden başkan seçildi. Yenilmez Aydemir’in ise 385 oy aldığı öğrenildi.

Bu arada Sedat Peker'in de isminin sandıktan çıkması dikkat çekti. Açılan sandıkların sonunda 7 oyun Sedat Peker'e verildiği görüldü.

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