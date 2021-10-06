Başak Demirtaş’ı konuk eden FOX TV’ye RTÜK’ten inceleme
RTÜK, Başak Demirtaş'ı konuk eden FOX TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olmuştu.
Sosyal medyada hedef göstermeler ve oluşan tepkilerin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti.
“SÖZLERİ VE AÇIKLAMALARI NEDENİYLE İNCELEME BAŞLATILDI”
RTÜK’ten yapılan açıklamada FOX TV’de bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatıldığı belirtildi.