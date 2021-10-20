Başakşehir KYK yurdunda öğrenci protestosu
İstanbul Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’nda son haftada öğrencilere bıçaklı saldırılarda bulunulduğunu öne süren öğrenciler, yönetimin gerekli önlemleri almamasını gerekçe göstererek eylem düzenledi. Öğrenciler, yemek fiyatlarını da protesto etti.
İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler akşam saatlerinde eylem düzenledi.
“3 AYRI OLAYDA BIÇAKLI SALDIRI YAŞANDI”
Öğrenciler, eylemlerine gerekçe olarak metro istasyonu arasındaki yolda 1 hafta içinde 3 ayrı olayda üniversitelilerin bıçaklı saldırıya uğramasını ve yönetimin gerekli önlemleri almamasını gerekçe gösterdi. Yurt avlusunda toplanan öğrenciler, “Yönetim uyuma, öğrencine sahip çık” sloganları attı.
“PAHALI YEMEK İSTEMİYORUZ”
“Pahalı yemek istemiyoruz” sloganları atan öğrenciler yemekhane fiyatlarını da protesto etti.
TALEPLERİ SIRALADILAR
Eyleme katılan öğrenciler, yönetime taleplerini şöyle sıraladı:
*Yurt ile metro arasında gasp olaylarına karşı otobüs seferleri istiyoruz.
*Yemekhane fiyatlarının düşürülmesini istiyoruz.
*İnternette kotanın kaldırılmasını ve nitelikli hale getirilmesini istiyoruz.
İMAMOĞLU: YAKINDAN İLGİLENECEĞİZ
Öğrencilerin eylemine ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz” dedi.