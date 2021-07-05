Başbağlar Köyü’nde, PKK’nın katlettiği 33 kişi törenle anıldı

Erzincan’ın Başbağlar Köyü’nde, 5 Temmuz 1993’te PKK’lı teröristler tarafından katledilen 33 kişi, olayın 28’nci yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı. Başbağlar Köyü Kültür Evi önünde düzenlenen anma töreninde Erzincan Valisi Mehmet Makas, AKP Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, Siyasi Parti ve STK temsilcileri, şehit yakınları ile köy sakinleri katıldı.

”SOYKIRMI ANDIRAN KATLİAM”

Anma töreninde konuşan Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, “Bundan tam 28 yıl önce, 5 Temmuz 1993 pazartesi günü akşam ezanı okunduğu vakitte, köyümüze gelen hain teröristlerin köyümüzde soykırımı andıran bir katliam sonucunda şehit ettikleri 33 vatandaşımız için düzenlenen anma törenimize iştirak ederek acımızı paylaşan tüm konuklarımızı şehitlerin huzurunda saygıyla selamlıyorum.28 yıl geçmesine rağmen Başbağlar köyü mazlumları, hâlâ yitirilen haklarını, kaybedilmiş canların kanlarının yerde kalmaması için, bu katliamın sorumlularının adalet önünde hesap vermeleri için hukuki mücadelesini bugüne kadar meşru zeminlerde devam ettirmiştir” dedi.

ŞEHİTLER İÇİN KARANFİL BIRAKIP DUA ETTİLER

Protokol konuşmalarının ardından şehitliğe geçen katılımcılar mezarlara karanfil bırakarak dua etti.