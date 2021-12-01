Basın Özgürlüğü ödülüne SÖZCÜ yazarı Çiğdem Toker layık görüldü

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Şehit Gazeteci Hasan Tahsin adına düzenlenen ödüller sahiplerini buldu. Yılın Basın Özgürlüğü Ödülü’ne ise SÖZCÜ Yazarı Çiğdem Toker değer görüldü. Toker, “Bu ödülü, ülkemizin her yerinde gazeteciliği her şeye rağmen yapmaya çalışan, hakikatin peşinde olan tüm meslektaşlarım adına alıyorum” dedi.

Gökmen ULU

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Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Ödülleri sahipleri ile buluştu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak düzenlenen ödül töreni Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde yapıldı.

Törene CHP İzmir Milletvekili ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Atila Sertel, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, CHP İzmir İl Başkanı Av. Deniz Yücel, AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan, Basın İlan Kurumu İzmir Şube Müdürü Mehmet Feramuz Ayan ve çok sayıda gazeteci katıldı.

“HASAN TAHSİN'İN MEŞALESİ SÖNMEYECEKTİR”

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nın 50 yıllık geleneğe dayandığını belirten İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “75 yıldır ayakta olan İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin en büyük hazinesi bağımsızlık yolunda ilk kurşunu atan, baskı ve tahakkümlere karşı sonuna kadar direnen gazeteci Hasan Tahsin'dir. Hasan Tahsin'in duruşu İzmir basının en büyük onurudur. Bu miras İzmir'i Türkiye'de gözbebeği yapar. Hasan Tahsin; bağımsız, hiçbir güce biat etmeyen, doğrudan yana taviz vermeyen gazeteciliğin meşalesini bu kentte yaktı. Bu meşale İzmir Gazeteciler Cemiyeti hiçbir zaman bu meşalenin sönmesine izin vermeyecektir” dedi.

“BU ÖDÜL BAĞIMSIZ DURUŞU SERGİLİYOR”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Atila Sertel, “Bu ödül Hasan Tahsin ruhunu, bağımsızlığı ve emperyalizme karşı duruşu yaşatan ve ülkenin bölünmez bütünlüğü içinde bağımsız duruşu sergileyen bir ödül” ifadelerini kullandı. Basın sektörünün sorunlarına da değinen Atila Sertel, gazetelerin ayakta kalmak için mücadele ettiğini söyledi. Sertel, yerel basına destek veren yöneticilere de teşekkür etti.

TOKER: HAKİKATİN PEŞİNDE OLAN TÜM MESLEKTAŞLARIMA ADIYORUM

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ve tamamı gazetecilerden oluşan jüri tarafından alınan kararla bu yıl Basın Özgürlüğü Ödülü SÖZCÜ Yazarı Çiğdem Toker'e verildi. Ödüle gerekçe olarak, Toker'in meslek ilkelerinden taviz vermeden, gerçeklere ışık tutan yazıları kaleme alması gösterildi. Çiğdem Toker, ödülünü İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi'nin elinden aldı.

Ödüle değer görülmekten onur duyduğunu dile getiren Toker, “Bu ödülü, ülkemizin her yerinde gazeteciliği her şeye rağmen yapmaya çalışan, hakikatin peşinde olan tüm meslektaşlarım adına alıyorum” dedi.

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