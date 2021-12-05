Basın özgürlüğüne bir darbe de döviz kurundan!

CHP’nin her ay düzenli olarak kamuoyu ile paylaştığı Basın Özgürlüğü Raporu’na döviz kurundaki artış nedeniyle uydu frekans bedellerini ödeyemeyen ve ekranlarını karartan televizyon kanalları ile gazete kağıdındaki artış nedeniyle sayfa sayıları ve eklerini azaltan gazeteler damgasını vurdu. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Son bir haftada en az 5 yerel televizyon kanalı ekranlarını kapattı. Son 5 yılda 900 gazete kapandı” dedi.

Kemal ATLAN

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CHP'nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, basın özgürlüğü alanında Kasım ayında yaşanan hak ihlallerini kamuoyu ile paylaşırken, döviz kurundaki artış nedeniyle ekranlarını karartan televizyon kanalları ile kapanma noktasına gelen gazetelere dikkat çekti.

BİR HAFTADA 5 TELEVİZYON EKRAN KARARTTI

Kurdaki artışın basın sektörünü derinden etkilediğini söyleyen Çakırözer, televizyon kanallarının TÜRKSAT uydu bedellerini ödeyemediğine dikkat çekti. Kurdaki artış nedeniyle son 1 haftada en az 5 televizyon kanalının ekran karartma kararı aldığını açıklayan Çakırözer, “TÜRKSAT, uydu bedellerini yeni kur üzerinden fiyatlandırma kararı alması da televizyon kanallarını zora sokacak. Bir günde üç kanal kapandı. Bu karar zaten uydu bedelini zar zor ödeyen yerel televizyon kanallarını derinden etkileyecek. Böyle giderse 40 olan yerel televizyon sayısı 3’e, 5’e düşecek” dedi.

KAĞIT MASRAFI ARTAN GAZETELER ZORDA

Çakırözer, hem dövizdeki artış hem de kağıt üretilmemesi nedeniyle yaşanan kağıt krizinin de ulusalda ve Anadolu'da gazeteleri kapanma noktasına getirdiğini belirtti. Gazetelerin kâğıt maliyetini karşılayamadığını dile getiren Çakırözer, gazete ve televizyon kanalları için destek çağrısında bulundu. Çakırözer, “1800 olan gazete sayısı son beş yılda 900'e düştü. Böyle giderse kalanlar da yok olup gidecek. Yerel televizyonlar, gazeteler Anadolu’muzun sesidir, rengidir. Onlar ekranlarını karartılırsa demokrasimiz eksik kalır, haber alma hakkımız yok olur, işsiz gazeteci sayısı katlanır. Yerel basının yaşama çabasına bir an önce destek verilmeli, uydu fiyatları makul fiyatlara indirilerek sabitlenmeli, kâğıt temininde devlet desteği mutlaka sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

GÖZALTI, BASKIN, ENGELLEME

Çakırözer'in açıkladığı Kasım ayı Basın Özgürlüğü Raporu'na göre, 50'den fazla gazeteci hakim karşısına çıkarken, 3 gazeteci gözaltına alındı. Danıştay 10. Dairesi'nin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eylemlerde görüntü alınmasını yasaklayan 27 Nisan 2021 tarihli genelgesinin yürütmesini oybirliğiyle durdurmasına rağmen gazeteciler haber takibi sırası da engellendi. Raporda gazetecilere yönelik baskı ve kısıtlamalar şöyle sıralandı:

* Mersinli gazeteci Burak Şefkat’in evi basılarak yayın yapması engellendi. Jin News muhabiri Hikmet Tunç'un evine baskın düzenlendi.

* Türkiye Gazeteciler Sendikası Adana Şubesi Başkan Yardımcısı gazeteci Murat Yıldız telefonla tehdit edildi.

* İstanbul'daki 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü eylemleri takip eden gazeteciler engellendi. Artı TV kameramanı Bilal Meyveci, yakın mesafeden yüzüne sıkılan gaz nedeniyle yaralandı.

* Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Ankara'da Kurtuluş Parkına ilişkin düzenlediği basın açıklamasını takip etmek isteyen 6 gazeteciyi polis engelledi.

* Çeşitli şehirlerde Toplumsal, Dokuz8 Haber, JinNews, Mezopotamya Ajansı muhabirlerinin haber takibi engellendi.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri için casusluk suçlamasıyla tutuklanan İsrailli çift hakkında haber yapan İsrailli gazeteci Ali Mograbi ile Türk lirasındaki değer kaybına ilişkin protestoları haberleştiren Evrensel Gazetesi Kocaeli Muhabiri Gözde Meydan gözaltına alındı. Mezopotamya Ajansı muhabiri Emrullah Acar da hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

HAKARET CEZALARI

* Gazeteci Perihan Kaya ve yazar Yılmaz Odabaşı ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasından 11 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı. Gazeteci Nurcan Yalçın'a 3 yıl 7 ay hapis cezası verildi

* Evrensel Yazarı Yusuf Karadaş'a katıldığı panel ve çalıştaylar gerekçesiyle verilen 10 yıl 6 ay ceza istinafta onandı.

* Suruç’ta 2015 yılında düzenlenen eylemleri takip eden Ali Arslan ve HRT muhabiri Can Bedros Çapar'a hapis cezası verildi.

* ‘Çoklu baro' yasasını protesto eden baro başkanlarının eylemini izlerken polisin engellemesiyle karşılaşan gazeteci Sibel Hürtaş hakkında, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TOPLANAN BAĞIŞI SORMAK DA SUÇ

* RTÜK radyo programcısı Nihat Sırdar'ın ‘Nihat'la Sivrisinek’ programında hükümetin pandemi döneminde topladığı paraların akıbetiyle ilgili yaptığı yayın nedeniyle Kafa Radyo'ya idari para cezası verildi.

* Etkin Haber, Umut Gazetesi ve Kızıl Bayrak isimli yayın kuruluşları erişime engellendi.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP tarafından yönetildiği dönemden kalan borçları nedeniyle belediyenin hesaplarına haciz işlemi uygulatan inşaat şirketi ile ilgili 120 habere erişim engeli getirildi. Aynı habere ilişkin erişim engellerini sitede duyuran İfade Özgürlüğü Derneği'nin, haberin erişime engellendiğini duyurduğu içeriği de erişime engellendi. Kocaeli'deki bir taş ocağı hakkındaki haberlere, Ötekilerin Gündemi haber sitesinde sahte hesapların haberleştirilmesine ilişkin haberlere de erişim engellendi.