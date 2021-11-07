Başkan Bey’in barok sevdası

Rize’nin 7 bin 200 nüfuslu Derepazarı Belediyesi’nin MHP’li Başkanı Selim Metin’in makam odasının mobilyalarının yenilenmesi için ihaleye çıkıldı. İhale kapsamında, makam masası, makam koltuğu, berjer, tekli koltuk, etajer, sehpa ve kanepe alımı öngörüldü. Bu mobilyaların barok tarzda olması şartnameye konuldu. Mobilyaların suni deriden ve el yapımı işlemelerden olması da istendi.

Ali Ekber ERTÜRK

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Rize'nin 7 bin 200 nüfuslu Derepazarı Belediyesi'nin MHP'li Başkanı Selim Metin'in makam odasının mobilyalarının yenilenmesi için ihaleye çıkıldı. İhale kapsamında, makam masası, makam koltuğu, berjer, tekli koltuk, etajer, sehpa ve kanepe alımı öngörüldü. Bu mobilyaların barok tarzında, suni deriden ve el yapımı işlemelerden olması da istendi. Alınacak mobilyaların görselleri de şartnameye eklendi. İhale için son teklifler 9 Kasım'da verilecek.

Derepezarı Belediyesi makam odası için 1 adet makam masası, 1 adet etajer, 1 adet makam koltuğu, 2 adet sehpa, 4 adet berjer, 2 adet tekli koltuk ve 1 adet kanepe alacak. Alınacak mobilyalar için aranan özellikler şöyle sıralandı:

Makam masası: Derinliği 110, genişliği 260, yüksekliği 80 cm olacak. Masa içindeki hammadde sunta ve 18 mm MDF’den imal edilecek. Masa doğal kök kaplama ile kaplanacak. Masifler birinci sınıf gürgen ağacından olacak.

Makam koltuğu: Derinliği 85, genişliği 90, yüksekliği 110 cm olacak. Koltuk ayağı ahşap, beşli yıldızlı formda olup, tekerlekler plastik malzemeden imal edilecek. Amortisör üzerinde plastik amortisör teleskobu bulunacak (Ahşap ayaklar için). Koltuğun iskeleti birinci sınıf kuru gürgen ağacından olacak. Kumaş kaplaması suni deri olacak. Koltuk fitil kenarları klasik barok kabarmayla süslenecektir. Makam koltuğundaki el oyma işçiliği ve döşeme detayları resimdeki görülen şekilde olacak.

Berjer: Kapitoneye uygun 32 dansite sünger kullanılacak. Dört ayaklı olacak. Berjerin iskeleti birinci sınıf kuru gürgen ağacından olacak. Kumaş kaplaması suni deri olacak. Koltuk fitil kenarları klasik barok kabarmayla süslenecek. Berjerdeki el oyma işçiliği ve döşeme detayları resimde görülen şekilde olacak.

Tekli koltuk: Kumaş kaplaması suni deri olacak. Koltuk fitil kenarları klasik barok kabarmayla süslenecek. Arkalık ve kolçak kısmı kapitone olacak.

Kanepe: Kumaş kaplaması suni deri olacak. Koltuk fitil kenarları klasik barok kabarmayla süslenecek. El oyması işçiliği ve döşeme detayları resimde görülen şekilde olacak.

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