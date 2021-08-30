Başkan Böcek’ten ağabeyine son görev

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, coronadan hayatını kaybeden 62 yaşındaki ağabeyi Şadi Böcek’i son yolculuğuna uğurladı. Başkan Böcek’in kendisi de corona virüsü tedavisi görüp 108 gün sonunda taburcu olmuştu.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ağabeyi Şadi Böcek, 2 haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi görüyordu. Evli ve 3 çocuk babası Şadi Böcek, akciğerlerine emboli atması sonucu dün covid yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Uncalı Mahallesi'nin sevilen sayılanlarından olan Şadi Böcek, turizm ve tarımla uğraşıyordu. Böcek, corona virüsü sürecinde kardeşi Muhittin Böcek ile yakından ilgilenmişti. Şadi Böcek için Uncalı Kent Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Başkan Böcek, tören öncesi protokolün ve vatandaşların taziyelerini kabul etti.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Böcek'in, cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi. Covid-19 kurallarının uygulandığı cenazede töreninde Başkan Böcek'in bir hayli üzgün olduğu görüldü.

BAŞKAN BÖCEK UZUN SÜRE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Başkan Muhittin Böcek, geçen yıl ağustos ayında Covid-19'a yakalanmış, akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalmış ve 108 günlük tedavisinin sonucunda taburcu edilmişti.

Törene, CHP Antalya Milletvekilleri, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Çetin Osman Budak, Cavit Arı, AKP Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ,siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, kent protokolü ve Böcek ailesinin yakınları katıldı. İHA