Başkan Vahap Seçer’den sert tepki: Bırakın ceketimi iliklemeyi, saygı bile duymam

Meclis toplantısında sözleşmeli personel konusunda torpil yapıldığı iddiasına, “Ben istediğimi çalıştırırım, ister kızımı ister oğlumu” çıkışı ile Türkiye gündemine oturan AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yanıt verdi. Seçer, "Bu ülkede taş üstüne taş koyan her türlü bürokratın önünde ceketimi iliklerim. Ama bir siyasi iktidarın ‘emir eri’ gibi çalışan bürokratların önünde bırakın ceketimi iliklemeyi, saygı bile duymam" dedi.

Ali Ekber ŞEN

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Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısı’nın 1.Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

“AHLAKEN DOĞRU DEĞİL”

Akdeniz Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Gültak'ın meclis toplantısında “İster kızımı ister oğlumu çalıştırırım” çıkışı Büyükşehir meclis toplantısına da damga vurdu.

Konu ile ilgili konuşan Seçer, “Belediyede personel konusuna girerseniz ister taraflı olun ister tarafsız bu işin içinden çıkamazsınız. Ayrıca kamuoyunda da iyi bir imajınız olmaz. Senin amcanın oğlu çalışır onun amcasının oğlu çalışır. ‘Ben istediğimi çalıştırırım ister kızımı ister oğlumu istersem senin yeğenini çalıştırırım' gibi tutum ahlaken doğru bir şey değil. Bunu ben yapamam ama bu konuyu burada kapatalım. Bu işlere girmeyelim eğer biz bu işlere girersek bu meclisin değeri düşüyor” ifadelerini kullandı.

“NE OĞLUMU NE KIZIMI ÇALIŞTIRIYORUM” DİYE KENDİSİNİ SAVUNDU

Bunun üzerine söz alan AKP'li Gültak ise “Siz algı yaratıyorsunuz. Ben belediyemde ne oğlumu ne kızım ne de bir tanıdığımı çalıştırıyorum” dedi.

Bu açıklamaya yeniden yanıt veren Başkan Seçer, “Kameralar o tarafta bana bakıp neden konuşuyorsunuz kameralara bakın sosyal medyaya algınızı oluşturun” diye konuştu.

Bunun üzerine yeniden konuşan Gültak, “Biz orada dedik ki sözleşmeli personel şu kanun maddelerine göre alınır senin yeğenini de alabilirim senin tanıdığını da alabilirim, kızımı da alabilirim derken örnek vermek maksadıyla o sözleri söyledim. Benim kızım avukat ve bürosu var belediyede çalışmıyor” diye yanıt verdi.

“GELİN BERABER GİDELİM”

Seçer, Çay ve Çilek Mahallelerinde MESKİ çalışmalarının uzadığı ile ilgili eleştirilere de yanıt verdi.

Kendilerinin de çalışmaların bir an önce bitirilmesi için uğraştıklarını ifade eden Seçer, yapım aşamasının bir süreci olduğunu hatırlattı.

Kazı işlemleri ile ilgili Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün yönetmeliğini ve AYKOME yönetmeliğine işaret eden Başkan Seçer, bu mahallelerdeki çalışmanın uzun sürdüğünü cumartesi günü yapacağı ziyarette AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı da davet ettiğini belirtti. Seçer şunları söyledi;

*Ben cumartesi oraya gideceğim. Sizin davetiniz üzerine değil onların daveti üzerine. Eğer siz de gelirseniz size programımın saatini bildireceğim, beraber gidelim. Özel Kaleminize bildireceğim. Ben önceki gün sabah Çay İlköğretim Okulu'na gittim; oradaki çocuklara çanta dağıtımı için. Ben o sokağa girdiğimde yanımdaki arkadaşlara dedim; ‘bu yollara gelen şikayetlerde yüzde 100 haklı vatandaş.

*Bunların yapılması lazım ama bunun bir süreci var. Şimdi bu kavga, tırnak içinde ‘kavga'. Kavga falan yok ortada. Kavgayı Sayın Gültak tek taraflı çıkarıyor. Ben oradaki insanlarla, muhtarla konuşmuyor muyum, rahatsızlıkları bilmiyor muyum? Dedik ki, ‘biz bir an önce bunu yapalım', daire başkanlarım da buradadır.

*Toplantıda ne sözler sarf ettiğimi de, birilerine ajitasyon yapma değil arada sorarsınız. Biz o günden beri çırpınıyoruz. Yüklenici müteahhit, bu düktil borular var; kendisi yurtdışından getiriyormuş. Yanılmıyorsam 1600 metre kalmış diğer borularda da.

*Yani yüzde 90'lık kısmı tamamlanmış ve bitecek. 11 Ekim'de de bitirmek zorunda. Adamın süresi var. Ben müteahhiti davet ettim, buraya gelmeden önce toplantı yaptık. Gelsin kardeşim bu adam, derdi ne? Bu müteahhitin bizden 1 TL alacağı yok, hak edişi yok. Yeter ki bitirsin. Hak edişi getiriyor, ertesi gün hesaba. Gidiyor boru sipariş ediyor.

“BUNLAR DOĞRU ÜSLUPLAR DEĞİL, YAPMAYIN”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın mahalle ziyaretlerinde Büyükşehir bürokratlarını arayarak konuşmaları hoparlöre almasını da doğru bulmadığını ve suç olduğunu ifade eden Başkan Seçer, bu konuda şunları söyledi:

*Bir de Sayın Gültak bir ricam olacak. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Mahallelere gidiyorsunuz ya, şunu yapmayın, bürokratların onuru inciniyor. Biz de siyasetçiyiz. Siz bunu yapıyor musunuz? Beni arayıp megafon açıyor musunuz, dinletiyor musunuz?

*Bu çok doğru bir şey değil. Hiçbir belediye başkanını şikayet etmiyor ama Gültak sizi şikayet ediyor bürokratlar. Bunu lütfen yapmayın. Bu insanların da izzeti nefsi var. Orada oturuyor muhtarla, ‘Söyle bakalım bana genel müdür vekili siz burayı ne zaman yapacaksınız?

*Bunlar doğru üsluplar değil, yapmayın. Arayın, davet edin. Siz gitmeyin, davet edin. Bir tane davetinize icabet etmeyen bürokrat olursa lütfen benim haberim olsun. Buna kimsenin hakkı yok, gelirler sizleri bilgilendirirler.

*Bu doğru bir şey değil, şık bir şey değil. İki insan arasında konuşulan, siz suç işliyorsunuz. Doğrular neyse onları konuşacağız.

“İKTİDARIN BÜROKRATI OLDU MU BU ÜLKE ÇÜRÜR”

Liman girişinde tır trafiği yoğunluğunu da hatırlatan Başkan Seçer, bu konuda ağır aksak işleyen bürokrasiden yakınırken şöyle dedi:

*Şu liman konusunu gündeme getiriyorum. Sayın Vali'yi ziyaretimin üzerinden 1.5 ay geçti. Henüz bir sonuç da alamadım. Kırılmayın ‘Devletin bürokratı' dediğimizde. Devlet terbiyesi almış bürokratlar beni çok iyi anlıyorlar, onların içi daha çok yanıyor. İktidarların bürokratı oldu mu bu ülke çürür.

*Bunu da bir not olarak belirteyim. Kimseyi tehdit falan etmiyorum. Hukuk işlediği zaman hepsi Hanya'yı Konya'yı görür.

*O dönemde, bizim dönemde, sizin dönemde, öbürünün döneminde; böyle bir rövanş anlayış derdimiz de yok ama ‘demokrasilerde çareler tükenmez' demiş rahmetli Demirel.

“BIRAKIN CEKETİMİ İLİKLEMEYİ, SAYGI BİLE DUYMAM”

Başkan Seçer, Meclis üyelerine bir uyarıda bulunmak istediğini belirterek, şunları söyledi:

*Belediyelerin personel konusuna girerseniz taraflı, tarafsız hangi parti olursa olsun, hangi Meclis üyesi olursa olsun bu işin içinden çıkamazsınız. Ben bir uyarıda bulunmak istiyorum. Kamuoyuna da iyi bir görüntünüz olmaz.

*Senin dayının oğlu çalışıyor, onun amcasının oğlu çalışıyor. Hiçbirine alınmadım bizatihi ‘sizin yakınlarınız' dediniz. Yanlış duymadıysam, yanlış duyduysam hiç girmeyeceğim o konuya. Bakın ben ‘istediğimi çalıştırırım' demiyorum.

*İster kızımı, ister oğlumu, ister senin yeğenini çalıştırırım demiyorum. Böyle bir hakkım falan filan yok. Bu ahlaken doğru bir yaklaşım değil. Bunu ben yapamam. Ama bu konuyu burada kapatayım. Bu işlere girmeyeceksiniz.

*Bu işlere girdiğimiz zaman bu Meclis'in seviyesi düşüyor. Kamuoyunda bakın halk kavga izlemeyi çok sever ama kavga edeni sevmez. Benden size tavsiye bunu yapmayalım ve bu konuyu da burada kapatıyorum.

*Bürokratlar ve valiler, kaymakamlar, hangi bürokratı katmak isterseniz katın. Onlarla ilgili söylediklerim, ben devletin bürokratına saygı duyarım. İşbirliği yapmaktan keyif alırım. Bu ülkede taş üstüne taş koyan her türlü bürokratın önünde ceketimi iliklerim.

*Ama bir siyasi iktidarın ‘emir eri' gibi çalışan bürokratların önünde bırakın ceketimi iliklemeyi, saygı bile duymam. Bunu da buradan çok net açık ifade edeyim.

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