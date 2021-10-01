Başkandan asfalt isteyen muhtara ilginç cevap: Gerek yok, 5 yıl yağmur yağmayacak

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde mahallesine hizmet bekleyen muhtar Mehmet Şahin, asfalt yol istediği AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’dan “Gerek yok. 5 yıl yağmayacak’ cevabı aldı.

Mehmet SERBES

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Akçakale'nin merkez mahallesi olan Şahinler Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Şahin, yolu yapmayan belediyeyi Şanlıurfa Valiliği'ne şikâyet etti. Muhtar Mehmet Şahin, dilekçesinde, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın yağmur yapmayacağı için yolu yapmaya gerek olmadığını söylediğini belirtti.

Mahalle muhtarı Şahin katıldığı bir televizyon programında da şu ifadelere yer verdi:

– AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'dan bugüne kadar hiçbir hizmet görmedik. Ne zamanki talepte bulunmak için yanına gitsek bize ‘Mazotumuz yok. belediye borçlu, şu an çalışamıyoruz, elimizde malzeme yok' gibi alaylı sözleri söylüyor.

– Belediye Başkanın yanına ‘Başkanım malum kış geldi çamurlu yollardan dolayı öğrencilerimiz okula gidemiyor. Bir an önce bu çamurlu, topraklı yolları yapmamız gerekiyor' dedim. Benim bu sözlerim üzerine Belediye Başkanı Yalçınkaya ‘5 yıl yağmur yağmayacak Bu yüzden hizmet gerekmiyor' diye cevap verdi.