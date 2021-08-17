Başkent Üniversitesine özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak
Başkent Üniversitesine 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Devlet Konservatuvarına Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak.
Başkent Üniversitesinin Özel Yetenek Sınavları, 24 Ağustos – 6 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.