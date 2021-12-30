Başkentte yabancı uyruklu 23 IŞİD’liye gözaltı

Ankara'da terör örgütü IŞİD'le faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerindeki örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 30 kişiden 23'ü gerçekleştiren eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD terör örgütünde faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla irtibatı olan yabancı uyruklu 30 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 23 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 7 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, yakalanan şüphelilerin bazılarının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunma üzere gönüllü oldukları öğrenildi. (İHA)

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