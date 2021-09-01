Haberler - Gündem

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden meyve satışı gerçekleştirilecek

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2021 yılında üretimini yaptığı turunçgil ve avokado meyveleri satışa çıkarıyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden meyve satışı gerçekleştirilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Enstitü’nün Üretim ve İşletme ve Meyvecilik Bölüm Başkanlıklarınca üretimi gerçekleştirilen muhtelif turunçgil ve avokado meyvesi satışı 8213 Sayılı Döner Sermayeli İşletmeler İhale Yönetmeliği’nin 29/c maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.

İhale, 8 Eylül 2021 tarihinde Demircikara Mahallesi Paşakavakları Caddesi No: 11 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan Merkez Birimindeki toplantı salonunda Komisyon huzurunda yapılacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Antalya