Batı Karadeniz’deki sel felaketinde 191 bina yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinde toplam 4 bin 888 binanın incelendiğini ve 137 binanın acil yıkılması gerektiğini, 191 binanın da yıkık olduğunu söyledi.

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Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Sel felaketi nedeniyle birçok bina hasar gördü, bazı binalar yıkıldı, onlarca araç ve iş yeri de hasar gördü. Bu kapsamda sel afetinin yaşanmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, selden etkilenen Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta hasar gören yapılara ilişkin tespit çalışmalarını tamamladı.

Yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan şunları söyledi:

“Sel afetinin meydana geldiği ilk andan itibaren Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda Kastamonu, Bartın ve Sinop illerine tüm ekiplerimiz intikal etti. Bartın, Kastamonu, Sinop'ta toplamda 600'ün üzerinde mühendis, mimar, tekniker gibi personelimiz bulunuyor. Bunlarla birlikte hasar tespit çalışmalarını yürüttük. Bartın'da çalışmaları tamamladık.

Bartın tamamlanalı 3 gün oluyor. Kastamonu'da 2 gün önce tamamlandı. Sinop'ta yarın tamamlanacak diye tahmin ediyorum. Kastamonu'da yurt dışında ya da il dışında ikamet eden sonradan alana intikal edip hasar tespiti isteyenlere gidiyoruz sadece.

Genel tarama bitti. 2 bin 415 tane bina, toplam 11 bin 278 bağımsız bölüm Kastamonu genelinde tek tek incelendi. Hasar tespit çalışmalarına bakıldı. Bartın'da yaptığımız çalışmalarda Ayancık'ta çalıştık. 26 mahallede çalışma gerçekleştirildi ve 6 tane acil yıkılacak bina, 30 tanede yıkık bağımsız bölüm gördük. Toplam bu 27 tane yapıya denk geliyor. Bunların yıkımları da tamamlandı.

KASTAMONU’DA 106 BİNA ACİL YIKILACAK

Enkazlarında alınması devam ediyor. 1 veya 2 gün içerisinde bu çalışmayı da sonlandıracağız. Kastamonu'da toplamda 106 tane acil yıkılacak ve yıkık bina var. Ağır hasarlı bina sayımız ise toplamda 143 bağımsız bölüme denk geliyor. Ağır hasarlı binaların ikinci kez incelemesi bir daha yapılacak.

Bunların üzerinden bir kez daha geçeceğiz. Ama acil yıkılacaklarla yıkıkların enkaz kaldırma veya yıkım gibi çalışmaları başlatıldı. Bugün itibariyle Kastamonu özelinde yıktığımız yapı sayısı 25, burada 40 tane yapıyı yıkacağız.

İnşallah bugün bitiririz diye tahmin ediyoruz. Sinop'ta toplam 5 tane yapıyı yıktık. Sırasıyla gidiyoruz, daha çok kırsaldaki yapılar. Hem hasar tespitini tamamlayacağız Sinop'un hem de yıkımını tamamlayacağız.

Aslında bu yıkımların hepsini 1 günde yıkıp kaldırabilecek güce sahibiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak böyle bir kabiliyetimiz var. Ancak alanların hassasiyetleri var. Can kayıplarımız var. Aramaların devam ettiği alanlar var. Bundan dolayı daha özenli, daha yavaş davranmaya gayret ediyoruz. AFAD ile tam koordinasyon içerisindeyiz.

Üç ilde valiliklerimizle, valilerimizle koordinasyon içerisindeyiz. Bu alanlardaki hassasiyetlerden dolayı. Çalışmalarımı bu şekilde yürütüyoruz.

Devletimiz tüm gücüyle burada. Çok ciddi bir teknik kapasite bulunuyor Kastamonu'da, Bartın'da ve Sinop'ta. Müthiş bir hızla hayat normalleştirilmeye çalışılıyor. Benim öngörüm, 1 hafta içerisinde çok ciddi bir noktaya geleceğini düşünüyorum tüm kurumlar açısından. Bir yandan zarar tespit devam ediyor, diğer yandan hasan tespitin sonuçları, yıkım kararları ve bunların yeniden yapılması ve halkımıza bir takım destekler, gerçekten ben Kastamonu'nun, Bartın'ın ve Sinop'un kısa sürede ciddi bir yere getirileceğini düşünüyorum.”

AĞIR HASARLI BİNALAR…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kastamonu'da 2 bin 414 binada incelemede bulundu. Sel felaketinde 66 binanın yıkık olduğu Kastamonu'da 40 binanın da acil yıkılması kararlaştırıldı. Bu binalardan da 25 tanesi yıkıldı. Ayrıca Kastamonu'da 89 binanın da ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bir diğer sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta da 2 bin 261 bina incelendi.

Sel felaketinde 102 binanın yıkık olduğu Sinop'ta 93 binanın da acil yıkılması kararlaştırıldı. Bu binalardan da 5 tanesi yıkıldı. Ayrıca Sinop'ta 35 binanın da ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Sel felaketinin yaşandığı bir diğer il olan Bartın'da 212 bina incelendi. Sel felaketinde 23 binanın yıkık olduğu Sinop'ta 4 binanın da acil yıkılması kararlaştırıldı. Ayrıca Sinop'ta da 19 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi.