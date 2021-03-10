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Batman’da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü 24 yaralı

Batman'ın Sason ilçesi Gürgenli köy yolunda okul servisi uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7’si ağır 24 kişi yaralandı.

Güncellenme: 09:42, 10/03/2021
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Batman’da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü 24 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Batman'ın Sason ilçesi Gürgenli köyü yolunda meydana geldi. Öğrencileri okula getiren okul servis sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp uçuruma yuvarlandı.

Meydana gelen kazada 2 öğrenci olay yerindi hayatını kaybederken 7'si ağır 24 kişi yaralandı. Olay yerine Batman'dan ambulanslar sevk edildi. Yaralılar vatandaşlar tarafından olay yerinden çıkartıldı.

Yaralılar Sason Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

Batman kaza öğrenci okul