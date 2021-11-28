Batman’da takı kararı: 80 gramı geçmeyecek

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir araya gelen kanaat önderleri, imamlar ve muhtarlar, altın takı miktarına sınırlama getirilmesi yönünde tavsiye kararı aldı. Buna göre, kız isteme törenlerinde 80 gramdan fazla altın takı takılmayacak.

Evren DEMİRDAŞ

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Hakkari’deki Jirki ve Pinyanişi aşiretlerinin düğünlerdeki takı ve başlık parasına kısıtlama getirmesinin ardından Batman'ın Kozluk ilçesindeki Bekira ve civar köyleri kapsayan bölgedeki kanaat önderleri, imamlar ve muhtarlardan da yeni evlenecek çiftleri ve aileleri ilgilendirecek bir takım kararlar alındı. Kozluk'taki bir tesiste Bekira ailesinin öncülüğünde bir araya gelen isimler; evlenecek gençlerin ve ailelerin zor duruma düşmesini engellemek, gençlerin takı talebiyle evliliği ertelemesinin veya evlilikten vazgeçmesinin önüne geçmek için aldığı kararlar, “düğünlerde uyulması gereken kurallar” adı altında belirlendi.

TAKI VE HEDİYE MERASİMİ YAPILMAYACAK

Bu karara göre kız isteme sırasında istenilecek altın miktarı 80 gramla sınırlandırılacak, gelinlik yerine yöresel kıyafet giyilecek, kuaför yerine evde süslenilecek. “Düğünlerin yer ve zaman müsaitse evlerin önünde veya köy meydanında yapılması, düğün sırasında takı ve hediye merasimi yapılmaması, yardım veya hediye vermek isteyenlerin gizli bir şekilde vermesi, kına gecesinin gelinin veya damadın evinde sade bir şekilde yapılması ve şerbet merasimin ayrı bir günde ve ayrı mekanda değil, yüzük takma gününde aile içinde yapılması” da alınan kararlar arasında.

“BU DURUM KARŞISINDA KAYITSIZ KALAMAZDIK”

Batman Bekira Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve aynı zamanda imam Mehmet Şah Arzık, günümüzde düğünlerin 250 ila 400 bin liralık maliyetlere ulaştığını, dolayısıyla bu düğünlerin ekonomik sıkıntılara ve kimi zaman borçlara sebep olduğunu belirtti. ‘Bu durum karşısında kayıtsız kalamazdık’ diyen Arzık, düğünlerinin daha kolay, fazla külfete girmeden, makul bir seviyeye getirmek için bazı kararlar alınmasının zorunlu hale geldiğini söyledi: “Malumunuz altınların fiyatları yükseldi. 400-500 bin lira sadece kadın tarafı altın istiyor. Baştan aşağı ev döşeniyor. Nereden bakarsanız bir evin döşenmesi 250 bin lira tutuyor. Biz de ‘artık yeter, bir düğünün masrafı bu kadar olmamalı' dedik. Birçok kişi bize ‘müdahale edin' diye müracaat etti. Biz de toplanarak bildiri yayımladık. Herkes bizi destekledi, umarım koyduğumuz bu kurallara uyulur” diye kaydetti.

“KURALLARA UYMAYANLARIN DÜĞÜNLERİNE KATILINMAYACAK”

Bu kararla birlikte gençlerin önünü açtıklarını dile getiren Arzık, kararlara uymayanların düğünlerine iştirak edilmeyeceğini söyledi. “Dolayısıyla biz iştirak etmeyeceğimiz için takılan takı miktarı da azalacak” diyen Arzık, “Ayrıca bizim burada bir komşumuzun veya köylümüzün düğününe gitmemek onun için büyük bir zillettir. İleri gelenlerimiz düğünlere katılmazsa düğün sahipleri utanırlar. Utanmamak için bu kurallara uyacaklardır. Ümidimiz önce Hakkari'de sonra burada alınan kararların diğer bölgelere de yayılması. Bu kurallar şehir dışındaki Batmanlıları da kapsıyor” ifadelerini kullandı.

TAZİYELERDE VERİLEN YEMEKLER DE KALDIRILDI

Yapılan görüşmelerden sonra taziyelerde verilen yemeklerle ilgili de bazı kararlar alındı. Alınan kararlara göre; taziyeye gelen misafirlere yemek teklifi yapılmayacak, taziyede sürekli kalan aile efradı için etsiz, sade bir yemek, görülmeyecek bir yerde yenilecek, yaziyeler bir yerde ve üç gün yapılacak, ev önünde tekrar oturulmayacak, memlekette yapılan taziye diğer şehirlerde tekrar yapılmayacak, taziye masrafları aileler ve akrabalar arasında paylaşılacak.