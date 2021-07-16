Bayramda havaya dikkat! 45 dereceyi görecek…

9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili bu akşam başlıyor. Vatandaşlar bayram için hazırlıklarını sürdürürken, özellikle bayramda seyahat edecekler için hava durumu büyük önem taşıyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bayramda yurdu yağışsız ve sıcak bir hava bekliyor.
ANKARA 39 DERECEYE ULAŞACAK
Tahminlere göre bayram boyunca yurtta yağış beklenmezken, Ankara’da sıcaklıklar 39 dereceye ulaşacak. İstanbul’da 30-32 derece dolaylarında seyredecek olan hava sıcaklıkları, İzmir’de en yüksek 37 derece olacak.
BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ 45 DERECEYİ GÖRECEK
Bayram tatilini en sıcak geçirecek şehirler Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alacak. Bayramın birinci gününde Şanlıurfa’da 45 derecelik sıcaklık bekleniyor, Batman ve Diyarbakır’da da 43 derecelik yoğun bir sıcak hissedilecek.
BUGÜN YOLA ÇIKACAKLAR İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.