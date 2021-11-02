Bayrampaşa’da trafikte tartıştığı motosikletliyi öldürmüştü! Müebbet hapsi talep edildi

Bayrampaşa’da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Mert Kaplan’ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Aytekin Özdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Özdemir’in ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Bayrampaşa, İsmet Paşa mahallesinde, 7 Mayıs 2021 tarihinde, saat gece 00:10 sıralarında meydana gelen olayda, otomobil sürücüsü Aytekin Özdemir, (33) bir bankada güvenlik görevlisi olan motosikletli Mert Kaplan'ı (34) bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.

“ELİNDE BIÇAKLA ARACINDAN İNDİ”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü trafikte ikili arasında tartışma çıktığı ve Aytekin Özdemir'in, elinde bıçakla aracından inerek Mert Kaplan'ı bıçakladığı kaydedildi.

“TESLİM OLMAYACAĞINI SÖYLEDİ”

Bıçaklı yaralamanın ardından, Özdemir'in olay yerinden kaçtığının anlatıldığı iddianamede, kendisine ulaşılmaya çalışıldığında ise telefonda teslim olmayacağını söylediği ancak hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra teslim olduğu ifade edildi.

İDDİANAMEDE İFADESİNE YER VERİLDİ

Aytekin Özdemir'in ifadesine de yer verilen iddianamede, Zeytinburnu'nda kendi aralarında tartışan bir motosikletli grup gördüğünü, yolu kapattıklarını, yol istemek için kornaya bastığında motosikletlilerin kendisine yöneldiğini, o sırada uzaklaştığını ancak arkadan silah sesi duyduğunu ve trafik ışıklarında durduğu esnada yanına geldiklerini, ışık yanınca önüne geçtiklerini, gelenleri ise yol kenarında duran motosikletlilerden zannettiğini, arabanın camını açarak problem olup olmadığını sorduğunu, karşılığında kendisine küfür ettiklerini ve bunun üzerine araçtan indiğini, arbede esnasında yere düşen bıçağı alıp salladığını söylediği değerlendirildi.

‘SENİ ÖLDÜRECEĞİM, BIÇAKLAYACAĞIM' DEMİŞ

İddianamede, Özdemir'in ifadesinde anlattığı Zeytinburnu'ndaki olayın olup olmadığının araştırıldığı, Özdemir'in, Mert Kaplan'ı yanına çağırması üzerine yanına gittiği, Özdemir'in alkollü olduğu, Kaplan'ı darp ederek, öldürmekle tehdit ettiği ve ‘Benim adım Aytekin Özdemir. Beni yazın. Beni bulun. Seni öldüreceğim, bıçaklayacağım' dediği belirtildi.

SAVUNMASININ GERÇEK DIŞI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

İddianamede, yaşanan darp olayından sonra Kaplan'ın yoldan geçen polisleri durduğu ancak Özdemir'in kaçtığı, polislerin ise kaçtığı için kontrollü bir şekilde bir el ateş ettiği, Özdemir'in aracından çıkan kurşunun, polislerin kendisini durdurmak için ateş etmesinden kaynaklı olduğu ve savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik ve gerçek dışı olduğu değerlendirildi.

MÜEBBET HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamede yer alan kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, Özdemir'in elindeki bıçak ile Kaplan'ı bıçakladığı, sonrasında çevredekileri tehdit ettiği ve olay yerinden uzaklaştığı anlatıldı.

Aytekin Özdemir hakkında, ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianamenin, gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği ve Özdemir'in önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.