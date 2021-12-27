BDDK’nın suç duyurusuna CHP’den tepki: Önce bakanın kardeşini soruşturun

BDDK’nın aralarında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un da bulunduğu 5 kişiye ekonomi açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Önce içeriden bilgi sızdıran Nurettin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati hakkında suç duyurusunda bulunun" dedi. Burhanettin Bulut ise, "BDDK önce 20 Aralık’ta yüklü miktarda kim alım, kim satım yaptı onu araştırsın!” ifadelerini kullandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz” maddesine aykırılıktan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Güldem Atabay, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulundu.

“BUNUN BENİ KORKUTMASI, YILDIRMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Gazeteci Emin Çapa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ayrıntı bilmiyorum. Ama bunun beni korkutması, yıldırması mümkün değil. Halkıma gerçekleri söylemek hem vatandaşlık, hem insanlık, hem mesleki sorumluluğum” dedi.

“BAKANIN KARDEŞİNİ SORUŞTURUN”

CHP'li isimlerden karara tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Merkez Bankası'nın faiz kararını bir gün önceden bilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşini hatırlattı.

Özkoç, “Önce içeriden bilgi sızdıran Nurettin Nebati’nin kardeşi Seydullah Nebati hakkında suç duyurusunda bulunun. Tek suçları ekonomik gidişatı eleştirmek olan siyasetçileri, gazetecileri susturamayacaksınız! Yaptığınız döviz spekülasyonunda kaç kişi zengin oldu?” diye sordu.

“GERÇEKLERİN AÇIĞA ÇIKMASINI ENGELLEME GİRİŞİMİ”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, “BDDK’nın değerli ekonomistler ve milletvekillerine yönelik suç duyurusu, çokça karanlık bir döneme ilişkin gerçeklerin açığa çıkmasını engelleme girişimidir. BDDK’nın Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla ilgilenmek yerine asli işlerine odaklanması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

BURHANETTİN BULUT'TAN AÇIKLAMA

Hakkında soruşturma başlatılan Burhanettin Bulut ise, “BDDK hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. BDDK önce 20 Aralık'ta yüklü miktarda kim alım, kim satım yaptı onu araştırsın!” dedi.

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