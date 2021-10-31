Bekir Coşkun’un adı kütüphanede yaşayacak

Ayvalık Belediyesi’nin kurduğu Bekir Coşkun Kütüphanesi törenle açıldı. Sevenleri Bekir Abi’yi sevgi ve özlemle andı. Eşi Andree Coşkun, “Bekir tüm bunları görseydi çok mutlu olurdu” dedi...

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Geçtiğimiz yıl 18 Ekim günü aramızdan ayrılan yazarımız Bekir Coşkun'un adı Balıkesir Ayvalık'ta kurulan kütüphaneye verildi. Ayvalık Belediyesi, Bekir Coşkun'un anısına kütüphane kurdu. Kütüphanenin açılışı dün yapıldı.

Açılış törenine; Bekir Coşkun'un eşi Andree Coşkun'un yanı sıra soruşturmacı gazeteci Uğur Dündar ile Fatih Portakal, Korcan Karar, Ümit Zileli, Atilla Köprülüoğlu, Metin Uca, milletvekilleri, Atila Sertel ve Necati Tığlı katıldı.

Bekir Coşkun Kütüphanesi Kütüphane, Cunda Adası'nda, yaklaşık 110 metrekare zemine oturan, 200 metrekare bahçesi olan tarihi yapıda yer alıyor. Yapının alt katı kültür salonu, üst katı ise kütüphane olarak düzenlendi. Ayvalık Belediyesi'nin yanı sıra SÖZCÜ Kitabevi, SİA, Bilgi Yayınevi, Halk Kitabevi, İnkılap Kitabevi, Kırmızı Kedi, Toker Yayınları kütüphaneye ilk etapta kitap bağışlayan kuruluşlar oldu. Çok sayıda Ayvalıklı vatandaş da bireysel olarak bağışta bulundu.

İMZALI 3 BİN KİTAP

Kütüphanenin en özel yerini ise Bekir Coşkun'un eşi Andree hanım hazırladı. Andree Coşkun, Bekir Coşkun'un çalışma masasını, özel eşyalarını ve bir kısmı imzalı yaklaşık 3 bin kitabını kütüphaneye bağışladı.

Etkinlikte Korcan Karar, Alaçatı Bekir Coşkun Parkı'ndan getirdiği ağaç fidanını Andree Coşkun ile birlikte kütüphanenin bahçesine dikti. Andree Coşkun, “Bekir doğa hayranıydı. Adına açılan kütüphaneyi, diktiğimiz fidanı görse çok mutlu olurdu. Herkese candan teşekkür ediyorum” dedi.

Aydınlanma mücadelesinin sembol isimlerindendi

Etkinlikte, dostları Coşkun'un kitaplarını onun adına imzaladı. Ressam Hasan Rastgeldi'nin, Bekir Coşkun'un yazılarını betimlediği resim sergisi açıldı.

Uğur Dündar, Bekir Coşkun'u özlemle andıklarını belirtip, “Çok güzel bir eser olmuş. Sevgili Bekir burada kitaplarıyla, düşünceleriyle, bıraktığı izlerle gelecek kuşaklara aktarılacak ve ölümsüzleşecek” ifadesini kullandı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise “Aydınlanma ve demokrasi mücadelesinin sembol isimlerinden Bekir Coşkun adına yaptırdığımız kütüphaneyi, onun çok sevdiği ve yaşamını sürdürdüğü Cunda Adası'nda açmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.