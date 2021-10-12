Belediye adına iş ilanı açıp 65 kişiyi dolandırdı, yakalandı

Adana'da, sosyal medyada farklı belediyeler adına açtığı iş ilanlarıyla 65 kişiyi 58 bin 500 TL dolandıran Murat T. (28), polis tarafından gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 28 ilde 65 kişiyi, sosyal medyada farklı belediyeler adına açtığı iş ilanlarıyla 58 bin 500 TL dolandırdığı belirlenen Murat T.nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin, polisin takibine yakalanmamak için Whatsapp üzerinden görüşme sağladığı, ağına düşürdüğü kişilerden işe alım vaadiyle para toplayıp daha sonra da numaraları engellediği saptandı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibin ardından Murat T., Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesindeki saklandığı evde yakalandı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Murat T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)