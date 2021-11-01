Belediye, misafirhaneyi öğrenci yurduna çevirdi

CHP’li Aydın Belediyesi, barınma sorunu yaşayan üniversiteli gençler için harekete geçti Okula yakın villa tipi bahçeli evlerini öğrencilere açtı. Gençler, “Artık yuvamız var” dedi...

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SÖZCÜ/ AYDIN

Pandemi sonrasında ilk defa yüz yüze eğitime geçmek için okullarına giden üniversite öğrencilerinden bir kısmı barınma sorunu ile karşılaşmıştı. Binlerce öğrenci, uçuk kira fiyatlarına ve yurtta yer bulunmamasına isyan etmişti. Aydın Büyükşehir Belediyesince, barınma sorunu çeken öğrencilere yeni bir alternatif oluşturuldu. Üniversiteye çok yakın merkezi bir konumda olan misafirhanesini öğrenciler için hazırladı.

GÜVENLİKLİ VE KONFORLU

Öğrencilerin tercihine göre, istediği süre boyunca kalabileceği misafirhane; bir evde ihtiyaç duyulan tüm malzemeler ile tahsis edildi. Yatay mimari olarak planlanmış, güvenli, konforlu misafirhane, kız öğrencilerle doldu. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konu hakkında şöyle konuştu: “Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin, en temel hak olan barınma konusunda sıkıntı yaşaması bizleri derinden üzüyor. Kalıcı çözümler üretilene kadar, bizler elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Üniversiteye yakın olan bir misafirhanemizi kız öğrencilerimize açtık. Kızlarımızın güvenlikli ve konforlu, sıcak bir yuvaları olacak.”

Misafirhanede kendini evinde gibi hissettiğini belirten öğrenci Reyhan Çereki, “Herkes şu anda burada olmak istiyor. Evin içi diğer yurtlar gibi değil, içerisi baya modern. Amerikan mutfağı var. Öğrencilere böyle bir yer yapıldığı için Özlem Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Açıkta kalan çokça öğrenci olduğuna dikkat çeken öğrenci Yasemin Şimşek ise “Burası geniş ve ferah, kız öğrenciler için özellikle tasarlanmış. Kadın olmak, barınmak zor, ekonomi zor. Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışmaya teşekkür ediyoruz. Keşke bütün arkadaşlarım bu kadar şanslı olabilseydi” diye konuştu.

MEB, tatil ve kapanış takvimini açıkladı

Pandemi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 -2022 eğitim öğretim yılında, ilkokul, ortaokul ve liselerde tam zamanlı yüz yüze eğitime birinci dönemde başlattı. MEB okulların kapanacağı tarihi yayınladığı takvim ile duyurdu. Birinci ara tatil, 15-19 Kasım 2021'de gerçekleşecek. Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde ise yarıyıl tatili (15 gün) uygulanacak. 6 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak. 2. ara tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak. 17 Haziran Cuma günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.