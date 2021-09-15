Belediye ‘yol yapım çalışması’ için yüzlerce ağacı söktü

Mardin’in kayyum yönetiminde olan Kızıltepe ilçe belediyesi “yol yapımı ve doğalgaz çalışması” gerekçesiyle yüzlerce ağacı kepçeyle yerinden söktü. Yaşanan ağaç katliamı hakkında SÖZCÜ'ye konuşan DEVA Partisi İl Başkanı Mesut Aydoğan, ”Kızıltepe ilçemizde betonlaşma büyük bir hızla devam etmektedir. Esnafımızın emekleri ile yaşayan bu ağaçların kepçelerle sökülüp atılması bizi derinden üzmüştür” dedi. Belediye yetkilileri ise sökülen ağaçların ilçedeki uygun alanlarda dikildiğini belirtti.

Evren DEMİRDAŞ

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Mardin'in kayyum yönetiminde olan Kızıltepe ilçe belediyesi “yol yapımı ve doğalgaz çalışması” gerekçesiyle ilçeye bağlı Turgut Özal Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde bulunan kaldırım ve refüjdeki yüzlerce ağacı kepçeyle yerinden söktü. DEVA Partisi il Başkanı Mesut Aydoğan Kızıltepe Belediyesi’ne tepki gösterdi. Belediye yetkilileri ise sökülen ağaçların ilçedeki uygun alanlarda dikildiğini söyledi.

“YÜZLERCE AĞAÇ GECE YARISI SÖKÜLDÜ”

Kızıltepe Belediyesinin yol kenarlarında olan yüzlerce ağacı gece yarısı kestiğini belirten DEVA Partili Aydoğan, “Kızıltepe ilçemizde kayyum belediyesinin yol çalışmaları kapsamında başta Özgürlük Meydanı olmak üzere yakın zamanda birçok yol kenarındaki yüzlerce ağacı gece yarısı usulsüz bir şekilde yerinden sökmüştür. Halktan ve çevrecilerden büyük tepkiler gelince kayyum yönetimi bu ağaçları başka yerlere diktiğini söylese de bu ağaçların akıbeti ile ilgili her hangi somut bir bilgi yok. Yaklaşık 300 bin nüfusu olan Kızıltepe ilçemizde betonlaşma büyük bir hızla devam etmektedir. Esnafımızın emekleri ile yaşayan bu ağaçların kepçelerle sökülüp atılması bizi derinden üzmüştür. Uygun vasıtalarla nakli mümkünken kepçelerle adeta ağaçların katledilmesi bir belediyenin yapacağı bir iş değildir. Bu durum belediye kaynaklarının da doğru kullanılmadığını göstermektedir. Yeşil alanların ve ağaçların küresel ısınma ile mücadele edilen dünyamızda ve sıcaktan kavrulan şehrimizde hayati öneme sahip olduğunun farkında ve bilincindeyiz” diye konuştu.

“SÖKÜLEN AĞAÇLAR BAŞKA BİR ALAN DİKİLDİ”

Ağaçların sökülmesiyle ilgili Kızıltepe Belediyesi yetkilisinden yapılan açıklamada ise,” O bölgede yol çalışması yapılacağından dolayı ağaçları sökmüşler yine bu ağaçların uygun bir ortamda dikimi gerçekleşmiş çünkü bu ağaçları bekletildiği takdirde çürüme tehlikesi varmış. Bundan dolayı o ağaçları başka alanlara diktik yol çalışması bittikten sonra belediye olarak aynı alanda ağaç ve fidanları dikeceğiz” ifadelerini kullandı.