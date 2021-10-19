Belediyeden Squid Game temalı kartvizit

Şanlıurfa'da düzenlenen Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin'i konserinde izleyicilere, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi görevlilerince kartvizit dağıtıldı. İzlenme rekorları kıran Squid Game temalı kartvizitin bir yüzünde büyükşehir belediyesinin telefon numaralarının da yer aldığı 'sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' ifadesi yer aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Azerbaycan’ın bağımsızlık gününde Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde düzenlenen konserde Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, sahne aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi görevlileri, Azerin’in konserini izlemeye gelen gençlere son günlerde popüler olan Squid Game alakalı kartvizitler dağıttı.

Squid Game temalı kartvizitin bir yüzünde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin telefon numaralarının da yer aldığı ‘sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara’ ifadesi yer aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Girişim Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde gençlere yönelik teknoloji kurslarına dikkat çekmek için dağıtıldığı kaydedilen kartvizitler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. DHA

İlginizi Çekebilir Lokomotiv Moskova, Galatasaray maçı öncesi Squid Game göndermesi yaptı