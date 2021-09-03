Belediyelere yardımda ayrımcılık sınır tanımıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belediyelere yaptığı yardımlarla ilgili gizlenen veriler ortaya çıktı. Bakanlık son üç yılda 994 belediyeye 2 bin 628 araç yardımı yaptı. Bu yardımların yüzde 97’si Cumhur İttifakı belediyelerine gitti...

Başak KAYA

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belediyelere yaptığı yardımlarla ilgili resmi veriler ortaya çıktı. Bakanlık son üç yılda 994 belediyeye 2 bin 628 araç yardımı yaparken, bu yardımların yüzde 97'si Cumhur İttifakı'na ait belediyelere verildi. CHP ve diğer tüm muhalefet belediyelerine ise sadece yüzde 3 oranında yardım verildi.

‘AÇIK PARTİZANLIK'

708 AKP'li belediyeye 2 bin 55, 193 MHP'li belediyeye 399 araç verilirken, 247 CHP'li belediyeden sadece 39'una 61 adet araç gönderildi. Sadece Konya'daki AKP-MHP belediyelerine bile tüm muhalefet belediyelerine yapılan daha fazla destek verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Belediyelere karşı tarafsız olması gereken Bakanlık, açıkça partizanlık yaparak görev suçu işlemektedir. Hani devletin dini adaletti'' dedi ve şunları söyledi:

“Bakanlığın son üç yılda belediyelere yaptığı araç hibe ve tahsisleriyle ilgili resmi verilere ulaştık. Ortaya çıkan tablo iktidarın adaletsizlik ve partizanlıkta geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Bakanlığın araç yardımlarının yüzde 97'si Cumhur İttifakı ve kayyum atanan belediyelere, yüzde 3'ü de CHP dahil tüm muhalefet belediyelerine yapılmış. Sadece Konya'daki AKP-MHP belediyelerine 165 araç verilirken, muhalefetteki tüm belediyelere 80 araç gönderilmiş. Bunun yanında yalnızca 6 AKP'li belediyeye yapılan yardım bile, partimizin 247 belediyesine yapılandan daha fazla. Yerel seçimlerden sonra Bakanlık tarafından belediyelere 432 milyon TL tutarında nakdi yardım da yapıldı. Bun paranın hangi belediyelere yapıldığı da gizleniyor.''

KİME, NE YARDIM YAPILDI?

Araç yardımı yapılan 994 belediyenin partilere göre dağılımı şöyle:

– AKP: 708

– MHP: 193

– CHP: 39

– KAYYUM: 31

– BBP: 10

– İYİ PARTİ: 4

– SP: 3

– DP: 3

– BAĞIMSIZ: 2

– GP: 1

Belediyelere tahsis/hibe edilen 2 bin 628 aracın partilere göre dağılımı ise şöyle:

– AKP: 2055

– MHP: 399

– CHP: 61

– KAYYUM: 75

– BBP: 15

– İYİ PARTİ: 8

– SP: 5

– BAĞIMSIZ: 4

– GP: 2

– DP: 4