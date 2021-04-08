Belediyeye makam otosu gibi itfaiye öncü aracı

Çayeli Belediyesi’nin MHP’li Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından hibe yoluyla alınan itfaiye öncü aracını kameralar karşısında tanıttı. Aracın değerinin 750 bin lira olduğunu belirten Başkan Çiftçi, vergilerini ödemedikleri için 280 bin lira ödediklerini söyledi.

ÖNCÜ ARACA BENZEMEDİĞİNİ BAŞKANDA İTİRAF ETTİ

Tanıtım videosunda belediyeye belediyeye alınan ve alınacak olan hibe araçlar hakkında da bilgi veren Çiftçi, şunları söyledi:

Belediyemize kazandırdığımız yeni araç geldi. Bu aracımız itfaiye öncü aracı. Gerçi pek itfaiye öncü aracına benzemiyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından hibe edilmiş parayla, 750 bin liralık bir aracı, biz 280 bin lira ücret ödeyerek aldık. Daha öncede hibe bir çöp aracı almıştık. Başka hibe araçlar da gelecek. Bu zamana kadar belediyemize 2 milyon liralık araç kazandırdık. Bu aracı size tanıtmak istedik. Bu araç itfaiye öncü araç ismiyle alındı. Çünkü, vergilerini vermiyoruz. Belediyemizin ihtiyacı olan bir araç. Ama asıl amacımız, Ankara’daki temaslarımızda biz bir itfaiye aracı istedik. Dediler ki, önden size bu öncüsünü verelim inşallah en kısa sürede de itfaiye araçlarını size vereceğiz” ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Çiftçi, 32 metre merdiveni olan bir itfaiye aracını da kısa sürede alınacağını söyledi.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Çayeli Belediyesine Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından hibe edilen Başkan Çiftçi tarafından tanıtılan itfaiye öncü aracı tartışma yarattı. İlçe halkının bir kısmı aracın itfaiye aracından çok makam otosu olduğunu ileri sürerek, yangın anında ne işe yarayacağını sordu. Bazı vatandaşlar ise öncelikle tam teşekküllü itfaiye aracı alınması gerektiğini dile getirirken, bir kısım vatandaş ise boş bir yatırım olduğunu araca harcanan paranın pandemi döneminde zor durumda olan vatandaşlara dağıtılması gerektiğini dile getirdi. Bir vatandaş ise, “Tahmini ne zaman makam otosu olur” diye sorarken bir başkası, “Yangın bunu görünce utancından kendiliğinden söner” diye yorum yaptı.