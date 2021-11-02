Belediyeyi 462 milyon liralık borçla devraldı, 2.5 yılda yarıya indirdi

31 Mart seçimlerinde belediyeyi AKP'den 462 milyon lira borç ile devralan CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yapılan tasarruflar ve yatırımlarla 2.5 yılda borcu 250 milyon liraya indirdiklerini söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Kırşehir’in belediye başkanı olduktan sonra genel tasarruf tedbirleri uygulaması başlatan Selahattin Ekicioğlu, ayda 3 milyon lira açık veren bütçenin her ay 2 milyon lira fazla vermeye başladığını açıkladı.

Tasarruf tedbirleri uygularken kente hizmet etmeye devam ettiklerini hatta yatırım yaptıklarını vurgulayan Ekicioğlu, halkın parasını planlı bir şekilde harcamaya özen gösterdiğini dile getirdi.

“MAĞDUR EDEBİYATI YAPMADIK”

Üreten bir belediye olduklarını vurgulayan Ekicioğlu, mağdur edebiyatı yapmadıklarını ve borçların arkasına sığınmadıklarını vurgulayarak, “2021 yılı itibarıyla da sahadaki çalışmalarımız yoğunlaştı. Mahalle kültür evleri, kreşler, dezavantajlı gruplar için yapılan inşaatlar, kendi elektriğimi ürettiğimiz güneş enerji santralleri bunlardan sadece bir kaçı. Şimdi halkın beklentisi doğrultusunda bir sosyal alan yapacağız. Bu güne kadar kamu kurumları aracılığıyla Kırşehir Belediyesi’ni kilitlemeye ve iş yapamaz hale getirmeye çalışanlara karşı var gücümüzle direndik ve de üstesinden geldik” dedi.

BORÇ 250 MİLYON TL’YE İNDİ

Halkın parasını planlı bir şekilde, doğru yerlere kullandıklarına dikkat çeken Ekicioğlu, “Belediyecilikte devamlılık esastır. Dünya Bankası'ndan gelen krediyle maliyeye olan borç yapılandırması hariç 462 milyon liralık borçla devraldığımız Belediyemizin borçlarını, hiç kimsenin beklemediği bir şekilde 250 milyon liraya düşürdük. Biz, var olan ve önümüze konan engellerin aşılması için tüm ekibimizle birlikte çalıştık ve mali durumumuzun yol haritasını belirledik. Yaptığımız tasarruflar ile er ay 3 milyon lira açık veren bütçe, şimdi 2 milyon lira fazla çıkıyor” diye konuştu.

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