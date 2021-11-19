Benzin ve otogaz istasyonlarında ‘zam’ kuyruğu

Gece yarısından itibaren uygulanacak benzin, motorin ve LPG zamları öncesi istasyonlarda kuyruklar oluştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dolar/TL kurundaki yükselişin ardından benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş, LPG’ye ise 45 kuruş daha zam yapıldı. Bu gece uygulanması beklenen zam öncesi Türkiye'nin çeşitli noktalarından otogaz ve benzin istasyonlarından kuyruk görüntüleri geldi.

“ZAMMIN FATURASI VATANDAŞA ÇIKIYOR”

Sosyal medya hesabından zam kuyruklarıyla ilgili paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise, “Saray’da yaşayanlar yüzünden vatandaş kuyrukta! Zam öncesi Türkiye’nin her yerinde durum aynı. Yönetemiyorlar, zammın faturası vatandaşa çıkıyor. AKP iktidarı yüzünden Türkiye kuyrukta!” ifadelerini kullandı.

2 AYDA LPG'YE 2 LİRA 12 KURUŞ ZAM

Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG'ye 2 Kasım'da 49 kuruş, 16 Kasım'da 25 kuruş zam gelmişti.

Bugünkü 45 kuruşluk zamla son iki ayda LPG'ye yapılan toplam zam 2,12 TL oldu.

Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

Zammın ardından litre fiyatı benzinde İstanbul’da yaklaşık 8,17’den 8,69’a, Ankara ve İzmir’de 8,25’ten 8,77’ye yükselecek.

Motorinde ise fiyat İstanbul’da 8,23’ten 8,73’e, Ankara ve İzmir’de 8,31’den 8,81’e yükselecek.

İlginizi Çekebilir LPG'ye de zam geldi