Bergamalı köylüler ÇED toplantısını yaptırmadı

Bergama’nın Kozak Yaylası’ndaki 95 hektarlık alanda faaliyete geçirilmek istenen granit ocağının ÇED toplantısı, yöre köylüleri ve çevrecilerin yoğun tepkisi üzerine iptal edildi.

Gökmen ULU

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Karna Maden Şirketi, İzmir'in Bergama İlçesi'ne bağlı Kozak Yaylası'nda üzüm bağları, zeytin ve çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu 95 hektarlık alanda 69 yıllığına taş ocağı işletmek için ruhsat aldı.

Bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED süreci başlatarak Okçular Köyü kahvehanesinde “Halkın Katılım Toplantısı” düzenledi. Toplantı, yöre halkının ve çevrecilerin tepkisi üzerine yapılamadı.

KÖYLÜLER VE ÇEVRECİLER TOPLANTIYA GEÇİT VERMEDİ

Okçular Köyü Muhtarı Ali Ürküt, köyün eski Muhtarı Özcan Uzun, Yukarıbey Köyü Muhtarı Yusuf Doğan, Kadıköy Muhtarı Orhan Tural ile Bergama Çevre Platformu temsilcileri toplantı alanına gitti. Dikili Kültür ve Çevre Platformu (DİKÇEP) ile Ayvalık Tabiat Platformu temsilcileri, Bergama'nın önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, CHP'li Belediye Meclisi Üyesi Hasan Yaşar, İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Olgu Altuğ Kemaller de yöre halkına destek verdi.

“MADENSİZ OLUR, FISTIKSIZ OLMAZ”

Çevreciler “Kozak’ta taş ocaklarına hayır”, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” pankartları ile “Kozak’ta taş ocağı istemiyoruz”, “Yaşamı savunuyoruz, Kozak’a sahip çıkıyoruz”, “Okçular’da taş ocağı istemiyoruz”, “Madensiz olur, fıstıksız olmaz”, “Kozak’ın madeni fıstıktır”, “Doğa talanına son” yazılı dövizler taşıdı.

95 HEKTAR ALAN TAŞ OCAĞINA VERİLMEK İSTENİYOR

Toplantı öncesi söz alan ve taş ocakları ile ilgili bilgilendirilmeye ihtiyaçlarının olmadığını ifade eden Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel, “Bu taş ocağı, köyün 150 metre kadar yakınına gelen, 95 hektarı kapsayan devasa bir proje. Bu projenin doğadaki canlılara ve bu köyde yaşayan insanlara hiçbir hayrı yoktur” dedi.

“SOLUDUĞUMUZ HAVAYA İPOTEK KOYDULAR”

Engel ayrıca, “Bu bölge İzmir – Manisa çevre planında 1'inci derece tarım alanı olarak geçiyor. Bu 960 dönümlük devasa alanda fıstık çamları var, üzüm bağları var, zeytinler var ve bunlar kolay yetişmiyor. Buradan Çevre Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Bakanlık burada firma ile yurttaşı karşı karşıya getirmemeli. Bu köyde zaten yeteri kadar taş ocağı var ve insanlar nefes alamayacak durumdalar. Burada taş ocaklarından ne çektiğimiz köylülerimiz biliyor. Artık o kadar köyün içine girdiler ki, neredeyse soluduğumuz havaya ipotek koymuş hale geldiler. Onun için biz bu toplantının yapılmasını istemiyoruz. Artık taş ocaklarının kapasite artırımına izin verilmemeli, var olanlar da artık kapatılmalıdır” diye konuştu.

AKP'Lİ BELEDİYE ÇEVRE DAVALARINDAN ÇEKİLDİ

Engel, 2019 yılında Bergama Belediye Başkanlığı'na AKP'li Hakan Koştu'nun seçilmesinin ardından talihsiz bir dönem yaşadıklarını öne sürerek, “Geçmişte Bergama Belediyesi'nin açmış olduğu çevre davalarından şu anki yönetim çekildi. Sağolsun Ayvalık Belediyesi bu davalarda müdahil oluyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e teşekkür ediyorum. Burada yaşam savunucusu olarak yer alan ve desteğe gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.