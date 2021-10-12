Beş otomobil ruhsatıyla 4 milyonluk vurgun!

'Hayali araç' soruşturmasında çarpıcı detaylar... Çete üyelerinin beş aracın ruhsat ve sigorta bilgilerinin değiştirerek farklı bankalardan 4 milyon TL kredi çektikleri ortaya çıktı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘hayali araç’ soruşturması kapsamında Başkent’in yanı sıra İstanbul ve Konya’da düğmeye basıldı.

Çete üyelerinin beş otomobilin ruhsat ve sigorta bilgilerinin değiştirerek farklı bankalardan 4 milyon TL kredi çektikleri, 14 yarı römork sınıfındaki aracı da usulsüz tescil ettikleri ortaya çıktı.

11 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

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