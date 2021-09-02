Beşiktaş’ta Rus turistleri bıçaklamıştı! Cezası belli oldu
Beşiktaş’ta Rusya uyruklu 2’si kadın 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven, yargılandığı davada 3 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Beşiktaş Akaretler'de 24 Ocak 2021’de meydana gelen olayda, Rus uyruklu Alexandra Russonova (27), Alexandra Valkavov (21) ve Maxim Medvedev (29) yolda yürüdü esnada arkalarından yaklaşan Hasan Hüseyin K. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.
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