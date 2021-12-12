Beykent Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 2 araştırma görevlisi alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Beykent Üniversitesi’nin belirlenen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi : 12.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 26.12.2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 28.12.2021

Yazılı Sınav Tarihi : 03.01.2022

Nihai Değerlendirme Tarihi : 04.01.2022

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