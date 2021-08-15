Beyoğlu’nda inşaatta yangın: 1’i ağır 6 yaralı

Beyoğlu'nda inşaat halinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında elektrik panosunda yangın çıktı. Kimyasal maddelere sıçrayan yangın kısa sürede büyürken, 1'i ağır 6 işçi yaralandı.

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Olay saat 13.15 sıralarında Sütlüce Uzunbayır Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki elektrik panosuna bir iş makinesi manevra yaparken çarptı. Çarpmanın etkisiyle patlayan panodan çıkan kıvılcımlarla inşaatta bulunan kimyasal maddeler alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği inşaatta 1'i ağır olmak üzere 6 işçide yanıklar oluştu. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, yangının çıktığı inşaatın yakınında bulunan Kızılay merkezindeki gönüllü ekipler de olay yerine gelerek görevli ekiplere maske ve su dağıttı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

“SON ÇIKARILAN YARALI AĞIRDI”

Görgü şahidi ve mahalle sakini Mert Gökçek, “Buradan arabalar geri geri çıkmaya başladı. Baktım dedim ne oluyor? Sordum şoföre. Yangın var girme dedi. Benim evimin yanı dedim nasıl gitmeyeyim dedim. Geldim bir baktım burası yanıyor. Sağlıkçılar, itfaiyeler, polisler burada. Hemen koştum yardım ettim onlara. En son çıkartılan yaralı baya bir ağırdı. Kömür olmuş gibiydi. Yazık günah gencecik çocuktu. Allah şifasını verir inşallah. Ama 7-8 kişi kömür oldu yani. İzolasyon diyorlar, trafo patladı diyorlar. Ama bu ikinci olan bir şey. Hala önlemini almadılar. İki hafta önce de oldu bu olay. Yazık günah burada çocuk çoluk yaşıyor, binalar var. Artık tehlike altında yaşıyoruz resmen. Geçen haftaki olayda da hemen ekip geldi, müdahale etti fakat yaralanan yoktu. Ama şu an daha kötü bir şey oldu yani. 6-7 kişi tahminen yaralandı. Ama en son çıkardığımız kişi çok kötüydü yani. Baya bir kömür gibi olmuştu, Allah yardımcısı olsun” dedi. (DHA)