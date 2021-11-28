Haberler - Gündem

Beyoğlu’nda panik! Alev alev yandı

İstanbul Beyoğlu'nda park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Paniğe neden olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Beyoğlu’nda panik! Alev alev yandı

Yangın Bostan  Mahallesi, Küçükodalar Sokak’ta park halindeki 34 BP 9242  plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

ELEKTRİK KABLOLARINI DA TUTUŞTURDU

Mahalle sakinlerinin müdahale etmeye çalıştığı alevler kısa sürede otomobili sardı. Alevler sokaktaki elektrik kablolarını da tutuşturdu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otomobilin bir arkadaşlarına ait olduğunu söyleyen mahalle sakini “Ben evden çıktım, yangını gördüm, arkadaşlarla müdahale ettik. İtfaiye gelinceye kadar biz söndürmüştük zaten araba sahibini tanıyoruz ortalıkta yok” dedi.

Otomobilde hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı. DHA

Köprüden düşen TIR alev alev yandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı İlginizi Çekebilir Köprüden düşen TIR alev alev yandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı Dokuma atölyesi alev alev yandı İlginizi Çekebilir Dokuma atölyesi alev alev yandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster