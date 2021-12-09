Bıçaklı kişiler Ankara Üniversitesi’nde görüntülendi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki bir grup öğrenci, ‘ekonomik kriz ve öğrencilerin geçinememe’ sorunları üzerine dün bir forum düzenledi. Ancak karşıt görüşlü bir grup, forumu engellemek istedi. Öğrenciler arasında arbede yaşandı. Karşıt görüşlü grup bugün de ellerinde bıçakla forum düzenleyen öğrencilere saldırdı.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, “Mülkiye Dayanışması” adlı öğrenci grubu tarafından, yaşanan ekonomik sorunlara ve geçim derdine ilişkin dün bir forum düzenlendi.
Forum nedeniyle kampüs içine çevik kuvvet ekipleri de girdi. Karşıt görüşlü bir grup, forum düzenleyen öğrencilere saldırdı, arbede yaşandı.
GERGİNLİK İKİ GÜNDÜR DEVAM EDİYOR
Aynı grup bugün de ellerinde bıçakla diğer öğrencilere saldırmaya çalıştı. Bıçaklı kişilerin fotoğrafı sosyal medyaya yansırken okul içine bıçakla girilmesine izin verilmesi tepki çekti.
Öğrenciler, özel güvenli birimlerinin ve polisin, bıçaklı saldırganların okul içinde dolaşmasına göz yumduğunu öne sürdü.