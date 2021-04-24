Biden’ın ‘soykırım’ ifadesi sonrası Cumhurbaşkanlığı’ndan art arda açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 1915 olayları için ‘soykırım’ ifadesini kullanması büyük tepki çekti. Açıklamadan kısa süre sonraysa Cumhurbaşkanlığı’ndan art arda açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları söyledi;

*Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz.

*Ermenilerce kurgulanan asılsız iddiaları temel alan ve

Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ızdırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur. Gerçekleri görmek isteyenlere arşivlerimiz açıktır.

KALIN: KÖTÜ NİYETLİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı tarafından 1915 olayları hakkında kullanılan ifadelere yönelik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bu ifadelerin kötü niyetli ve kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “Tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husumet tohumları ekmeye çalışan radikal Ermeni lobilerin baskısıyla ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olayları hakkında yaptığı talihsiz açıklama, Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir. Kötü niyetli ve tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz” ifadeleri kullandı.

“ADİL OLMAYAN BİR TUTUM SERGİLEMİŞTİR”

Sözde soykırım iddialarının herhangi bir hukuki alt yapısının olmadığını belirten Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Açıklamada ortaya atılan sözde ‘soykırım' iddiası uluslararası hukukun talep ettiği dayanaklardan ve bilimsel kanıtlardan yoksundur. Tarihi olaylar tarihçiler tarafından araştırılmalıdır.

*Tarihi gerçekleri siyasi konjonktürün dar çıkarları belirleyemez. Nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yaptığında, tarihi bir meseleyi siyasetin ve kötü niyetli çevrelerin gölgesinden kurtarmak istemiştir.

*Hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri görmezden gelip adil olmayan bir tutum sergilemiştir.

“ZARAR VERECEK”

Biden tarafın yapılan açıklamanın Ermenistan ile Türkiye' arasındaki normalleşme sürecine de zarar vereceğini belirten Kalın şunları kaydetti:

*Ülkemiz ve milletimiz bir arada yaşama kültürü konusunda tarihin en önemli örneğini temsil eden bir medeniyete mensuptur. Türkiye Cumhuriyeti bu nedenle hiçbir tarihi gerçeklikle yüzleşmekten kaçınmamaktadır.

*Birinci Dünya Savaşında yaşanan kayıplar, bu coğrafyanın ortak acılarını temsil etmektedir. Ancak terör ve düşmanlıktan başka bir şey üretmeyen radikal Ermeni lobilerin aklıyla hareket etmek tarihi bir hatadır. ABD Başkanı'nın mesnetsiz iddialara dayanan açıklaması, Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme çabalarına da zarar verecektir.

*Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti, tüm kurumlarıyla ve tüm fertleriyle ülkemize yönelik yürütülen istismar, yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyecektir.

*ABD Başkanı'nı Türkiye-ABD ilişkilerinde derin yaralar açacak bu talihsiz açıklamasını düzeltmeye, adil olmaya ve bölgesel barışa hizmet edecek bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Tarihi gerçekleri saptıranlara karşı Türkiye her zaman hakkı ve hakikati güçlü bir şekilde savunmaya devam edecektir.

ALTUN: LOBİLERİN TALEPLERİNE DİZ ÇÖKMÜŞLERDİR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise; “Biden yönetiminin 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz. ABD makamları bu açıklamayı yaparken ne yazık ki lobilerin taleplerine diz çökmüşlerdir” dedi.

AKP’DEN DE İLK AÇIKLAMA GELDİ

AKP’li Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmediklerini ve şiddetle kınadıklarını belirterek, şunları söyledi;

“Biden'ın bu açıklamayı Ermeni fanatik çıkar gruplarını memnun etmek için yaptığı, bölge barışını ve normalleşmeyi dikkate almadığı anlaşılmaktadır. Türk-Amerikan işbirliğinin en ileri düzeyde olması gereken bir dönemde Biden’ın açıklaması, ikili ilişkilerimizi sarsmış, NATO dayanışmasına zarar vermiş ve bölgede olası bir normalleşme ihtimalini de zayıflatmıştır. Normalleşme, Biden açıklaması ile sabote edilmiştir.”

Çelik, bu olayın tarihçilerin ve bilim insanlarının tartışması gerektiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın arşivlerin araştırmacılara açılması ve tarihçilerin vereceği karara uyalım çağrısı da ortadadır. Biden açıklaması tarihsel dayanağı olmayan bir açıklamadır” açıklamasında bulundu.

“TARİHİN YÜZ KARALARIDIR”

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları belirtti:

* Tarihsel gerçekler, politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez. Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır! Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır.

* Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesindeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız.

* Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, üzerine oturdukları toprakların gerçek sahipleri olan Kızılderilileri tek tek yok ettiklerini ve büyük bir soykırımdan geçirerek bugünkü Amerika'yı nasıl kurduklarını hatırlatırız.

* Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Ermeni terör örgütü ASALA'nın diplomatlarımıza karşı saldırılarına ABD'de Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar'ı 1973’de Şehid ederek başladığını hatırlatırız.

* Türkiye olarak Ermeni Soykırımı safsatasını asla kabul etmiyoruz! Tarihle yüzleşmek istemeyen, politik hesaplaşmalarla hakikate müdahale etmeye çalışanların kirli oyunlarını aziz milletimiz bozmaya ve gerçekleri her zaman olduğu gibi gün yüzüne çıkarmaya devam edecektir.

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