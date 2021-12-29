Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca’dan kritik omicron tedbiri açıklaması

Omicron varyantının Türkiye'de de görülmesinin ardından günlük vaka sayıları 30 binin üzerine çıktı. Yeni kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceği tartışılırken Bilim Kurulu bugün kritik bir toplantı daha gerçekleştirdi. Artan vakalar, corona virüsünün en çok mutasyona uğramış varyantı olan Omicron, yüz yüze eğitim ve yerli aşının ele alındığı toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Aşılama, yüz yüze eğitim ve coronanın yeni mutasyonu Omicron'un da ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Bilim Kurulumuz, salgının seyri, Omicron varyantının etkisi, aşılama programı ve Turkovac aşısının kullanıma alınması gündemi ile toplandı. Toplantımızda değerlendirilen konuları maddeler halinde özetlemek gerekirse;

1. Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir. Vaka sayılarındaki artışın temel sebebi kapalı ortamlarda geçiren sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşıyor olmasıdır. Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir.

YENİ TEDBİR ALINACAK MI?

2. Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır. Maske kullanımı hastalığın kişiye bulaşmasını değil hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellemeye yaramaktadır. Maske kullanmak karşımızdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluktur.

KAPALI ORTAM UYARISI

3. Kapalı ortamlarda geçirilen süreyi mümkün olan en kısa süre olarak tutmalı, kesinlikle maske kullanımından taviz verilmemelidir.

HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI

4. Aşılama programımız sayesinde toplumumuzda önemli ölçüde aşılanma sağlanmıştır. Yeni durum için aşıların hatırlatma dozunun önemi son derece artmıştır. Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz.

5. Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu Turkovac ile olabilirsiniz.

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