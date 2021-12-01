Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik açıklamalar

Türkiye'de günlük vaka sayıları 25 binin üzerinde seyrediliyor. Yeni kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceği tartışılırken Bilim Kurulu bugün kritik bir toplantı daha gerçekleştirdi. Artan vakalar, corona virüsünün en çok mutasyona uğramış varyantı olan Omicron ve yerli aşının da ele alındığı toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Aşılama ve corona virüsüyle mücadele ve coronanın yeni mutasyonu Omicron’un da ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Koronavirüs Bilim Kurulumuz, Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı, aşı programı, salgının seyri ve Turkovac gündemi ile bir araya geldi. Toplantımızda ele alınan sonuçları sıralamak gerekirse;

“YENİ VARYANT DAHA HIZLI BULAŞMAKTADIR”

1. Bilim Kurulumuz, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ve izlem merkezimizin titizlikle takip ettiği konulardan biri yeni varyantlar ve bunların salgının seyrine etkileridir. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin takdir edilmesi gereken bir tarama alt yapısı ile yeni varyantı tespit ederek kamuoyu ile paylaşması son derece değerlidir. Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur. Mutasyonlar RNA virüsleri için beklenen bir durum olmakla birlikte virüsün güçlenmesi de yok olması da mutasyonlar ile gerçekleşmektedir. Ümit ederiz ki, bu mutasyon virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybolacağının işaretidir.

ŞU ANA KADAR ÜLKEMİZDE RASTLANMADI

2. Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları artırılmıştır. 17 bölge laboratuvarımızda elde edilen veriler, Ankara merkez referans laboratuvarımızda gen sekanslama yöntemi ile analiz edilmektedir. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır. Bununla birlikte dünyada varyantın tespit edilmesini takiben ülkemizde hızla tedbir alınmış ve belirlenen ülkelerden doğrudan ya da temaslı yolcuların ülkemize giriş yapması geçici olarak durdurulmuştur. Şu an için yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durum yoktur. Süreç hassasiyetle izlenmektedir.

AŞILAR YENİ MUTASYONA KARŞI ETKİLİ Mİ?

3. Yeni varyanta karşı aşıların etkililiği ile ilgili de değerlendirme yapılmıştır. Ülkemizde, aşıların karma olarak kullanıldığı da dikkate alındığında, önemli bazı avantajlarımız vardır. Literatürdeki yeni çalışmalar ve bakanlığımızın topladığı gerçek hayat verileri karma aşı kullanımının korumada üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır. Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir.

KAPALI ORTAM UYARISI

4. Omicron varyantının bilinmeyen yönlerine karşı ise halen en güçlü tedbirlerimiz mesafe ve maske kullanımıdır. Kış mevsimi ile birlikte kapalı ortamlarda geçirilen süre artmıştır. Sağlığımız için zorunlu olmadıkça havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

5. Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı için uluslararası tanınırlığı olan, regülasyon otoritesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza müracaat edilmiştir. Kurumun ilgili uzmanları ve bilim insanlarından oluşan komisyonun değerlendirmesini en kısa sürede tamamlayarak, uygun görmesi halinde yıl bitmeden yerli aşımızın yaygın kullanıma gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim.

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