Bilim kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Bilim Kurulu, üçüncü doz aşı ve salgının okullardaki seyri konularının yanı sıra 30 bin sınırındaki vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritasının değerlendirilmesi bekleniyor.

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Corona virüs salgını artarak devam ederken, uzmanlardan ulaşan Koronavirüs Bilim Kurulu toplatılarından önemli tavsiye kararları alınabiliyor. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda TURKOVAC aşısında son durum ile 3. doz aşı konuları ele alınması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

YENİ VAKA SAYISI 30 BİN SINIRINDA

Güncel verilere göre, 29 bin 796 yeni vaka tespit edilirken, 224 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 29 bin 837 kişi sağlığına kavuştu.

18 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN UYARI

Güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik uyarılarda bulundu. Bakan Koca, “18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız %90’a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89.38, 2'nci doz ortalaması yüzde 78.70 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 477 bin 173, 2'nci dozda 48 milyon 846 bin 431 ve 3'üncü dozda 11 milyon 213 bin 658, toplamda ise 116 milyon 663 bin 497 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne olurken, 2 doz aşı yapılan kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.