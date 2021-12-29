Bilim kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim kurulu gündemi omicron varyantı…

Bilim Kurulu saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Yılın son bilim kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Omicron varyantı tüm dünyada etkisinin arttırarak devam ederken alınabilecek önlemler Bilim Kurulu toplantısında görüşülüyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak kurulda son durumlar ele alınacak. Omicron varyantının gündemde olduğu toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

YENİ VAKA SAYISI 32 BİNİN ÜZERİNDE

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 28 Aralık Salı gününün verilerine göre, 368 bin 842 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 32 bin 176 yeni vaka tespit edilirken 184 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 23 bin 104 kişi sağlığına kavuştu.

KOCA: ARTIŞ TRENDİNE GİRİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız” dedi.