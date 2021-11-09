Bill Gates’in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi

İş insanı Bill Gates'in 'Lana' isimli mega yatı, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.

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Teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates ‘Lana’ isimli yatı Bodrum’dan ayrılmıyor. Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki ‘Lana’ isimli yat, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.

İçerisinde yüzme havuzu, jakuzi, su sporları ekipmanları bulunan yatın içerisinde Bill Gates’in olup olmadığı ise bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Bill Gates yatıyla, Türkbükü koyları başta olmak üzere Muğla’nın birçok koyunu gezmişti. DHA

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