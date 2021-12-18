Binali Yıldırım: Bütün dünyada fiyatlar kontrol edilemiyor

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Covid sonrası artık dünya eski dünya değil. Bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor. İmkanlarımız daha fazla olunca daha fazlasını da vereceğiz" dedi.

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AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde ‘Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ düzenlendi. 2 gün sürecek toplantıya AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katıldı.

Yıldırım, olayların çok hızlı değiştiği bir dünyaya girdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Covid sonrası artık dünya, eski dünya değil. Bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor. Enflasyonun ‘E’sini bilmeyen ülkeler, bugün enflasyon en önemli sorunu haline gelmiş. 39 yıl sonra Amerika’da yüzde 7’ye çıkmış. Avrupa’da yüzde 6’ların üzerine çıkmış. Bu ne demektir? Demek ki bu Covid sürecinde dünyanın düzeni bozuldu.

Üretim sistemi çöktü, ihracat, ithalat, nakliyat; bütün bunlarda sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar küresel sorun. Küresel sorunların çözümü de yine küresel iş birliğiyle olur, küresel istikrarın sağlanmasıyla olur. Peki biz bunu mu bekleyeceğiz? Bunlar zaman alır. Tabii ki beklemeyeceğiz.

Onun için ilk baştan beri Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, bu sürecin en az zararla atlatılması için tedbirleri tek tek devreye aldık. Küçük esnafın desteklenmesi, asgari ücretin hatırı sayılır bir şekilde arttırılması, vergi yükünün azaltılması, işten çıkarma yasağının getirilmesi vb. Bunlar alınan tedbirlerden sadece bazıları. Tabii ki imkanlarımız daha fazla olunca daha fazlasını da vereceğiz, veriyoruz da.”

‘HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİL’

Binali Yıldırım, AK Parti’nin başarısının tesadüf olmadığını vurgulayarak, “Hiçbir şey tesadüf değildir. Bu başarının arkasında milletin duası, milletin desteği vardır. AK Parti bugünkü dalgalı şartlardan medet umanlara 2023’te yine en güzel cevabı verir mi arkadaşlar? 2023’te yeni bir destan yazacak mıyız? İstanbul olarak bu işin öncülüğünü yapmaya hazır mıyız? Tabii ondan sonra 2023, 2024’e giden yolu açan seçimdir. Bunu da unutmayalım. 2023 olmadan 2024 olmaz. 2024’te de inşallah İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye genelinde tekrar AK Parti’nin yerel siyasetiyle milletimizi buluşturacağız. Bu kadrolarla sizlerle yapacağız” dedi.

DHA

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