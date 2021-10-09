Binali Yıldırım, Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı festivalde Soner Sarıkabadayı ile sahnede düet yaptı.

Sozcu.com.tr

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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi Anaokulu'nu ziyaret etmiş, öğrencilerin “ne iş yapıyorsunuz?” sorusuna “iş arıyorum” cevabını vermesiyle dikkat çekmişti.

Binali Yıldırım, bugün Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı’nda düzenlenen 5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali’ne katıldı. Gençlerin ilgi gösterdiği festivalde Binali Yıldırım, sahneye çıkıp şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı.

Sarıkabadayı, Yıldırım’ı sahneye davet ederek ‘Çarşambayı sel aldı bir yar sevdim el aldı’ türküsünü birlikte seslendirdi. Binali Yıldırım, gençlerle beraber ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü de söyledi.