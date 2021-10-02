Bingöl’de hain tuzak: İki işçi şehit
Bingöl'ün Genç İlçesi Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için bölgeye giden iki işçi yola tuzaklanan uzaktan kumandalı patlayıcının patlatılması sonucu şehit oldu.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:
* Bugün saat 11.00 sularında Bingöl'ün Genç İlçesi Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmeleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit olmuştur.
* Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
* Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
El yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan işçilerin, Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya olduğu öğrenildi.