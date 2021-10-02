Haberler - Gündem

Bingöl’de hain tuzak: İki işçi şehit

Bingöl'ün Genç İlçesi Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için bölgeye giden iki işçi yola tuzaklanan uzaktan kumandalı patlayıcının patlatılması sonucu şehit oldu.

Yayınlanma: 16:48 - 02 Ekim 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bingöl’de hain tuzak: İki işçi şehit

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

* Bugün saat 11.00 sularında Bingöl'ün Genç İlçesi Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmeleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit olmuştur.

* Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

* Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

El yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan işçilerin, Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya olduğu öğrenildi.

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu İlginizi Çekebilir MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Bingöl İçişleri Bakanlığı Irak Milli Savunma Bakanlığı operasyon şehit Terör terör örgütü