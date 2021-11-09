Bingöl’de şehit yakınına küfür soruşturmasında adli kontrol talebi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'deki esnaf gezisi sırasında, şehit yakınına küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.T.A.'nın İstanbul'da talimatla ifadesi alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevkedilen H.T.A.’ya sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle de ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.
H.T.A.’nın savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. DHA