Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 40 yıllık imar sorunu çözülüyor

40 yıldır imar bekleyen Avcılar’ın 100 bin nüfuslu Yeşilkent Mahallesi, planlarına kavuştu. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin girişimiyle İBB Meclisi gündemine gelen imar planı, oybirliğiyle kabul edildi.

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İBB tarafından 2013 yılında çalışmalarına başlanan ve 7 yıldır ilerleme kaydedilemeyen Yeşilkent Mahallesİ 1/5 bin ölçekli Avcılar İlçesi Yeşilkent Revizyon Nazım İmar Planı Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yeniden gündeme geldi.

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Katılımcı planlama modelini esas alan çalışmaların ilk adımı olarak Yeşilkent İmar Planı İletişim Ofisi kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi'nin ortak kullandığı ofiste, imar planı hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirme, sorun ve ihtiyaçlarını tespit etme ve birlikte karar verme çalışmaları yürütüldü.

Mahalle sakinleri ile birlikte düzenlenen plan notları, İBB aralık ayı oturumlarının ikinci birleşiminde oybirliğiyle kabul edildi.

“100 BİN KİŞİ YAŞIYOR”

Oylama sonrası söz alan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Yeşilkent Mahallesinin yaklaşık 40 yıldır imar beklediğini belirterek “100 bin insanımızın yaşadığı, iskan edildiği halde yaklaşık 40 yıldır çözülememiş bir sorunun çözülmesinin önemli bir adımını atan, başta İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, İBB bürokratlarına, meclis üyelerine, komisyon üyelerine, katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

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