Binlerce Türk’ün Bulgaristan’a akın etmesi krize neden oldu! Türk yetkililer devreye girdi

Bulgaristan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak üzere binlerce Bulgaristan göçmeni Türk, Türkiye’den Bulgaristan’a akın etti. Bulgaristan'ın Türkiye'den gelen otobüsleri sınırda bekletmesi ise krize neden oldu. Yaşanan sorunla ilgili Türk yetkililer harekete geçti.

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Bulgaristan'ın Denetim Operasyonu adı altında dün İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlerden Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüsleri, Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrüğü’nde 15 saattir beklettiği ifade edildi.

Yaşanan olayın ardından Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü'nün Bulgar makamlarıyla görüştüğü ve Türklere yönelik engellemelerin kaldırılmasını sağlamak amacıyla Kapitan Andreevo Gümrüğü’ne gittiği ifade edilmişti.

BULGARİSTAN İZİN VERDİ

Küngerü, sınıra giderek Bulgar yetkililerle ve yolcularla görüşmesinin ardından Bulgaristan, otobüslerin ülkeye girmesine izin verdi.

SEÇİM İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Aralarında küçük çocukların ve yaşlıların da bulunduğu yolcular, sınırda bekletilmelerine neden olarak yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu göstermiş, Bulgaristan'ın bu şekilde oy kullanmalarını engellemeye çalıştığını öne sürmüştü.

90 BİNE YAKIN TÜRK OY KULLANDI

Bulgaristan'da 11 Kasım'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde Türkiye'de kurulan sandıklarda 90 bine yakın Bulgaristan vatandaşı Türk’ün oy kullanması bazı taraflarda rahatsızlığa neden olmuştu.

Seçimlerin ardından İçişleri Bakanı Boyko Raşkov, Türk yetkilileri Bulgaristan seçimlerine müdahil olmakla suçlamış, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ise Bulgaristan Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı. İHA

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