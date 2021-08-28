Bir ahırda 42 Afgan

Taliban'dan kaçan 42 Afgan, Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde sığındıkları ahırda yakalandı.

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Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu İlçesi Selahattin Eyyubi Mahallesindeki bir ikametin bahçesinde bulunan 2 hayvan ahırında yapılan aramada 42 düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Olayla ilgili ahır sahipleri ve organizatörler hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

İHA