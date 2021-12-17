Bir CHP’li belediye daha asgari ücreti 5 bin TL yaptı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin en düşük işçi ücretini 5 bin liraya yükselttiğini duyurmasının ardından Mersin’in Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 4 bin 253 TL olarak açıklanan asgari ücreti 5 bin TL’ye çıkardıklarını duyurdu.

Ali Ekber ŞEN

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu sabah sosyal medya hesabından en düşük işçi ücretini 5 bin liraya yükselttiklerini duyurdu. Aydın’nın ardından Mersin'in Mezitli Belediye’si de asgari ücreti 5 bin liraya çıkardığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP’li belediyeler için belirlenen asgari ücreti “Sosyal demokrat belediyelerde en düşük ücret 4 bin 500 lira olacaktır” sözleriyle açıklamıştı.

CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı ve “Mutlu Çalışan Mutlu Mezitli” başlığıyla yaptığı duyuruda,

“Asgari ücret 5 bin TL. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu müjdeyi verdi. Dişimizden tırnağımızdan artırdık asgari ücreti net 5 bin TL yaptık. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN ŞARTLARIMIZI ZORLUYORUZ”

Konu ile ilgili de basın açıklaması yapan ve daha önce de hükümetin açıkladığı rakamların üzerinde bir asgari ücret belirlediklerinin altını çizen Tarhan, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Çalışanlara haklarını verirken, toplu sözleşmeleri yaparken, her zaman şartlarımızı zorluyor ve belirlenen rakamın üzerinde bir ücret tarifesi uyguluyorduk. Ancak ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntı ve yüksek enflasyon tüm Türkiye'de olduğu gibi çalışanlarımızı da olumsuz etkiliyor.

Bu bağlamda yeni belirlenen asgari ücretin üzerine Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verilen 4 bin 500 TL'lik müjdeye bir katkı da biz koyarak çalışanlarımıza en düşük ücreti net 5 bin TL olarak belirledik.

Ekibimizle birlikte çalışanlarımızın enflasyon baskısından daha az etkilenerek görevlerini daha mutlu şekilde yapabilmeleri için şartlarımızı da zorlayarak önemli bir artış sağlamış olduk. Emekleriyle çağdaş, mutlu Mezitli'yi yaratan tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun.”

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