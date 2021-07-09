Bir gri pasaport iddiası daha! CHP’li vekilden Bakan Soylu’ya 9 soru

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kandıra Belediyesi’nin ilçede olmayan bir spor kulübü üyesi 39 kişiyi görevlendirme ile yurt dışına gönderdiğini iddia etti.

Milletvekili Tarhan, İstanbul Kartal’da bulunan Efeler Spor Kulübü’nün kapalı olduğunu, görevlendirmeyle yurt dışına gri pasaportla gidip dönmeyen yüzlerce kişi olduğunu söyledi.

“İÇİŞLERİ BAKANI’NIN BU SORULARI CEVAPLAMASINI BEKLİYORUZ”

Tarhan, İçişleri Bakanı Soylu’nun sorularını cevaplamasını isteyerek, şunları söyledi:

* Bu kez de Kocaeli’de benzer bir durumla karşı karşıyayız. AK Parti’li Kandıra Belediyesi tarafından 39 kişinin yurt dışına gönderildiği biliniyor ancak bunların neden ve nasıl görevlendirildiği tam bir muamma.

* Görevli denen bu 39 kişinin Efeler Spor Kulübü Derneğinin üyesi olduğu söyleniyor. Ama kiminle bağlantıları olduğu belirsiz. Çünkü böyle bir derneğin varlığı Kandıra’da bilinmiyor.

* Bu kişiler yurt dışına gittiler mi? Geri döndüler mi? Şimdi nerede ikamet ediyorlar? Terör örgütü ile bağlantıları var mı belli değil. Hepsi ayrı bir soru işareti.

* Kandıra Belediyesi, Kandıra’da olmayan bu spor kulübünü neden yurt dışına gönderiyor? Bu da ayrı bir soru. İçişleri Bakanı’nın bu soruları cevaplamasını ve kamuoyunu aydınlatmasını bekliyoruz.

İŞTE BAKAN SOYLU’YA SORULAN SORULAR

Tahsin Tarhan, TBMM Başkanlığı’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması isteğiyle soru önergesi verirken, kişilerin ülkeye geri dönüş yapıp yapmadıkları konusunda kamuoyunda çeşitli tartışmalar yapıldığını ifade ederek, şu soruları sordu:

* Bu kişiler yurt dışında görevlendirilmiş midir? Bu kişilerin yurt dışında görevlendirilme sebebi nedir?

* Bu kişiler hangi tarihlerde ve hangi ülkede yurt dışında görevlidir? Bu kişiler yurttan çıkış yapmış mıdır? Hangi tarihte gitmişlerdir? Bu kişiler yurda dönüş yapmış mıdır?

* Hangi tarihte dönmüşlerdir? Bu kişiler halihazırda nerede ikamet etmektedir? Bu kişilerin terör örgütü ile bağlantısı var mıdır?

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ise konuyla ilgili belediyeye iletilen bir konu olmadığını söyledi. DHA

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